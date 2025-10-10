Un pequeño triunfo del gobierno gracias a los gobernadores 

​

El Gobierno logró anotarse un triunfo en la Cámara de Diputados cuando en la madrugada se votó la reforma del impuesto a los combustibles. Si bien la oposición se impuso en la cantidad de votos, no consiguió la mayoría requerida para cambiar la coparticipación de ese tributo. A las 3 de la mañana los diputados se dispusieron a votar el proyecto que había sido impulsado por los gobernadores. El tablero mostró 126 votos a favor, es decir tres menos de la mayoría absoluta de 129 votos para aprobar una ley vinculada con el cambio del régimen de coparticipación.

Si bien el presidente del bloque de Unión por la Patria. German Martínez, y el diputado Nicolás Massot, insistieron en que se debía votar por mayoría simple, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, impuso su criterio de que se debería votar con mayoría absoluta.

Martínez señaló: “Cuando uno le está sacando fondos a las provincias, ahí siempre, en defensa de las provincias argentinas, se necesita una mayoría especial. Cuando lo que estamos haciendo es devolviéndoles recursos, no se necesita ni se necesitó mayoría especial”.

Ese criterio fue rechazado por Menem, quien hizo leer al secretario parlamentario el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional que dice es atribución del Congreso Nacional “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”. Tras imponer su criterio y anunciar que iba a usar de la facultad de votar que le permite el reglamento cuando se tratan de proyectos que exigen una mayoría absoluta, Menem puso a consideración del proyecto.

La votación salió 126 contra 7 entre los que estaban Menem, Ricardo López Murphy, los cuatro de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, y el radical k de Liga del Interior Pablo Cervi, mientras que los cinco diputados de la izquierda se abstuvieron.

La mayoría de la LLA, la UCR, el PRO se habían retirado con el objetivo de buscar que se caiga el quórum, pero había otros ausencias que sí llamaron la atención porque respondían a gobernadores que habían respaldado la iniciativa.

Entre 119 ausentes, entre ellos varios legisladores que responden a gobernadores de Corrientes Gustavo Valdés, de Córdoba Martín Llaryora, de Tucumán Osvaldo Jaldo y de Salta Gustavo Sáenz.

Tampoco estuvieron otros legisladores que responden a los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Chaco, Leandro Zdero, y de San Juan, Marcelo Orrego, que ya habían firmado el dictamen de minoría en base a una propuesta del Gobierno. De hecho, el grupo de los gobernadores se había roto cuando se trataron a mediados de agosto los dictámenes en las comisiones de Presupuesto y Energía y Combustibles.

Los diputados de Encuentro Federal, Miguel Angel Pichetto, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, y Florencio Randazzo, la cordobesa Alejandra Torres y el entrerriano Francisco Morchio, tampoco estuvieron.