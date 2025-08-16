Un Gabinete que debate películas 

​

Antes del cierre de listas y en medio de una semana compleja por el movimiento del dólar y la muerte de 96 personas por el fentanilo contaminado, Javier Milei decidió ver por segunda vez la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella. Ayer por la mañana, el Presidente llegó a la Casa Rosada con el mameluco de YPF, que usa en las entrevistas de los canales de streaming amigos, y recibió a su gabinete, que tuvo como actividad principal la proyección y el debate del film que se estrenó esta semana. Un cine-debate, pero naif y estereotipado. No solo eso, política y farándula se siguen mezclando en los pasillos de la Casa de Gobierno, por estas horas dos exvedettes están cerca de las filas libertaris. Karen Reichardt será segunda candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza y Virginia Gallardo suena para integrar la lista en Corrientes. Con Milei, los ´90 no son solo un espejo económico.

La reunión del Presidente con el gabinete libertario duró poca más de cuatro horas. En la primera parte, Milei habló de la coyuntura económica, mientras que la última, y más larga, fue la del Cine en la Rosada. Por segunda vez en una semana, el mandatario miró la película de Francella. El martes lo había hecho con las y los legisladores del PRO y LLA en la Quinta de Olivos. Si bien los asistentes cuentan que usó a los 16 personajes que aparecen en el film para debatir escenarios de la realidad, poco se sabe de la utilidad de esas conversaciones para resolver el desbarajuste que atraviesa el plan económico que diseñaron Milei y Caputo.

Llegado el mediodía, los funcionarios almorzaron empanadas con gaseosas en el Salón Eva Perón. Estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), entre otros. Todo terminó a las 14.30, cuando los funcionarios dejaron la Rosada, probablemente reflexionando sobre una Argentina esterotipada.

Plumas en el Congreso

Los vientos neoliberales no solo llegan por las medidas económicas, la década de los 90 viene también recargada con la farandulización de la política. La exvedette, que fue tapa de la revista Playboy, Karen Reichardt ocupará los primeros puestos de la boleta de La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, detrás de José Luis Espert. Reichardt compartió set de filmación con Francella en Brigada Cola (1992) y ahora conduce su propio programa en la Televisión Pública. El ciclo, llamado “Amores Perros”, se emite los sábados al mediodía y desembarcó en el canal estatal el pasado 12 de abril.

Amiga del Presidente, publica fotos de ambos en las redes sociales. Además, celebra las políticas del gobierno ultraderechista, elogia al vocero Manuel Adorni y asegura que “desde que Milei asumió todo mejoró”. El último aniversario del gobierno libertario lo festejó con un mensaje de tono personal: “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza”.

Otra exvedette que se encamina a formar parte de las lista violeta es Virginia Gallardo, quién cobró notoriedad pública por su noviazgo con Ricardo Fort. Días atrás, el diputado nacional de LLA por Corrientes Lisando Almirón reveló que el espacio político mantiene conversaciones con la modelo para que sea candidata a legisladora en los comicios del próximo 26 de octubre. La consideró una “figura de peso” e “interesante”. Según ella misma relató, su vínculo con el Presidente comenzó en “Polémica en el bar”, programa en el que trabajaba y al que Milei asistía como invitado. “Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar (en referencia a su carrera de economista) y automáticamente me dijo que sí, así que nos encontramos todas las mañanas, durante un tiempo. No era candidato todavía sino un loco lindo. Me parece un hombre que sabe, con el que podés estar de acuerdo, o no. Quizá son cuestionables sus formas”, dijo Gallardo hace tiempo.

Según Almirón, Gallardo “es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei. Está dentro de las posibilidades. La verdad es que nos parece una figura que puede sumar”. A pocos días del cierre de listas, el mundo de la farándula busca tener representación en el Congreso de la mano de LLA.