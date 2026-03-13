Un fuerte temporal de granizo y viento azotó a La Pampa

La tormenta afectó varias localidades de la provincia, con ráfagas de hasta 70 km/h, caída de árboles y postes eléctricos. Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla por tormentas.

Un intenso temporal de viento, granizo y actividad eléctrica azotó distintas localidades de La Pampa durante la noche del miércoles y provocó destrozos, anegamientos y cortes de energía eléctrica.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas adversas continuarán y la provincia permanece bajo alerta amarilla por tormentas, al igual que Mendoza y San Juan.

Victorica fue una de las localidades más afectadas

Una de las ciudades que sufrió mayores consecuencias fue Victorica, ubicada sobre la Ruta Provincial 105, al norte de la provincia y cerca del límite con San Luis.

Allí, el servicio eléctrico quedó totalmente interrumpido debido a la intensidad del fenómeno, que incluyó una importante caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

El temporal también se extendió hasta la localidad de Telén, donde vecinos registraron el fenómeno con videos desde sus casas, en los que se escucha el impacto del granizo sobre el suelo.

Vientos de hasta 70 km/h y caída de árboles

Las ráfagas de viento alcanzaron hasta 70 kilómetros por hora, lo que provocó:

Caída de postes de electricidad

Árboles derribados sobre autos y viviendas

Calles anegadas por la intensa lluvia

En algunos sectores, la cantidad de agua caída en pocos minutos generó acumulación en las calles y el ingreso de agua en viviendas.

El municipio pidió no circular por las calles

Desde la municipalidad de Victorica difundieron un mensaje preventivo en el que solicitaron a la población evitar salir de sus casas mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

“Ante la alerta amarilla vigente y debido a la intensidad del temporal, recomendamos no circular si no es una emergencia”, señalaron en el comunicado.

Además, advirtieron sobre riesgos en la vía pública, como:

Zanjones y surcos provocados por el escurrimiento del agua

Cables eléctricos cortados

Palmeras y árboles caídos

Las autoridades también informaron que algunas calles quedaron inhabilitadas debido a los daños y al ingreso de agua en viviendas.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque continúan los trabajos para restablecer los servicios y evaluar los daños provocados por el temporal.