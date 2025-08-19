Un diputado de LLA denunció a funcionarios del gobierno por el uso de aviones privados 

​

El diputado libertario Carlos D’Alessandro denunció públicamente a dos funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza por haber viajado hacia la provincia de San Luis en aviones privados, un gesto “propio de la casta política que tanto criticamos”, protestó.

El legislador, conocido por organizar un sorteo de 50 botellas del vino “Llanto de mandriles” como método de campaña, está furioso por la intervención de La Libertad Avanza en San Luis.

La decisión de intervenir el partido para desplazar a D’Alessandro de la conducción se decidió luego de que el legislador no había aceptado la injerencia de “Lule” Menem y había dado de baja el frente electoral para impedir que le pusieran candidatos a dedo desde la Casa Rosada.

“Ayer arribaron a nuestra provincia, en un vuelo privado, Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza, y Diego Manuel Vartabedian, Director Nacional de Relaciones Institucionales y Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Presidencia”, denunció este martes D’Alessandro.

“Ambos funcionarios llegaron a San Luis con el único objetivo de intervenir el partido La Libertad Avanza en nuestra provincia, desconociendo la voluntad expresada democráticamente por el Congreso partidario local y por la militancia que todos los días defiende las ideas de la libertad”, agregó.

“Nos resulta inaceptable que se utilicen aviones privados, propios de la casta política que tanto criticamos, para financiar operaciones políticas contra la verdadera representación libertaria en San Luis. Nuestro compromiso es con los sanluiseños y con el proyecto de libertad encabezado por el presidente Javier Milei, no con los privilegios de unos pocos”, argumentó.

El enojo del legislador D’Alessandro no pasa desapercibido en la Casa Rosada, ya que este miércoles participará de la sesión que está prevista en la Cámara de Diputados, que apuesta a rechazar los vetos de Javier Milei a la emergencia en discapacidad, al aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la ayuda económica a Bahía Blanca, entre otros temas.