Uatre vuelve a integrar el consejo directivo de la CGT 

​

Hacía ocho años que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) que no era parte del consejo directivo de la CGT. En el congreso que se realizó el jueves pasado, donde se eligió el nuevo triunvirato, el gremio que conduce José Voytenco se hará cargo de la secretaría de Protección de la Niñez. “Es un hecho histórico y refuerza el camino de unidad que venimos construyendo y que devuelve al trabajador rural el lugar que merece dentro del movimiento obrero argentino”, destacó Natalia Sánchez Jáuregui, la dirigenta que acompaña a Voytenco en la secretaría de CGT.

El regreso se concretó durante el Congreso Nacional Ordinario de la CGT, que contó con la participación de 2186 congresales en representación de 210 sindicatos. En el encuentro se renovaron las autoridades que conducirán la central durante el período 2025-2029, y se ratificó una conducción basada en la unidad, el equilibrio y el trabajo conjunto entre sectores.

Voytenco y Sánchez Jáuregui participaron del congreso y votaron a favor de la designación de Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello como integrantes del nuevo triunvirato que estará al frente de la central obrera hasta 2029.

En este marco, el secretario general de la Uatre, y a la secretaria de organización, Natalia Sánchez Jáuregui, asumirán la secretaría de Protección de la Niñez, “un área de gran importancia social y sindical, reafirmando el compromiso del gremio con los derechos de los trabajadores y sus familias”, señalaron desde el sindicato.

“Es un orgullo ser parte de esta nueva etapa, en la que la UATRE vuelve a ocupar un espacio de relevancia dentro de la CGT. Desde la Secretaría de Protección de la Niñez seguiremos trabajando con compromiso por la inclusión, la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras”, indicó Sánchez Jáuregui.

“Volver a ser parte del consejo directivo de la CGT tiene también un significado personal muy fuerte para mí. Inicié mi militancia en la Juventud Sindical de la CGT, y hoy más que nunca entiendo la necesidad de fortalecernos y mantenernos unidos para enfrentar la lucha frente a un gobierno nacional que pretende atropellar los derechos ya conquistados de las y los trabajadores. La unidad del movimiento obrero es nuestra principal herramienta de defensa y transformación”, expresó la dirigente gremial.

En un contexto de tensiones y debates sobre posibles reformas laborales regresivas, Sánchez Jáuregui remarcó que “la unidad del movimiento obrero no es solo una consigna, sino una necesidad histórica”. Además, destacó que ante los intentos de flexibilizar derechos y debilitar la organización sindical, la respuesta debe ser más organización, más participación y más unidad.

“Solo con un movimiento obrero unido, solidario y presente en cada territorio vamos a poder defender las conquistas que costaron décadas de lucha y construir un futuro con justicia social”, concluyó.