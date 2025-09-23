“Trump debería dejar de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos” 

​

El cuestionado préstamo en ciernes de la Casa Blanca a la administración de Javier Milei desató el primer contrapunto en la escena política estadounidense. Una senadora demócrata acusó a Donald Trump de querer “regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos”. La respuesta del Tesoro fue ratificar el préstamo.

Los protagonistas del enfrentamiento fueron la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, el mismo que ayer confirmó la voluntad de la administración republicana de socorrer el sistema financiero argentino.

En su cuenta de X, Warren posteó: “Primero Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil”, cuestionó en clara alusión a Jair Bolsonaro y prosiguió: “Ahora quiere que los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina. Trump debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos”.

Bessent no se hizo esperar. En el mismo tono macartista utilizado por el mileísmo, la acusó de “izquierdista” y de tener amigos “peronistas”. A la vez, respaldó el acuerdo que por estas horas se discute en Nueva York, donde Trump y Milei viajaron para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

“La senadora Warren –respondió el secretario del Tesoro- jugó un papel principal al impulsar la desacreditada economía de izquierda de la administración Biden desde detrás de escena y no actuó cuando se le presentó una oportunidad histórica para estabilizar económica y geopolíticamente a América Latina durante los años de Obama”.

Lo que también irritó a Bessent fue la acusación de Warren de prestar dinero “de los contribuyentes estadounidenses”. Al respecto le respondió: “Los fondos de cobertura que atacaron los activos argentinos en los últimos meses sin duda sufrieron grandes pérdidas ayer. Los fondos mutuos a largo plazo y los fondos de pensiones que invierten en nombre de los trabajadores estadounidenses se beneficiaron”.

