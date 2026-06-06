Trump activó el “Escudo de las Américas” para respaldar al gobierno de Paz en Bolivia

Donald Trump activó el “Escudo de las Americas” para reunir el respaldo de países latinoamericanos al gobierno de Bolivia en medio de la crisis por las protestas de los movimientos sociales y la huelga de las centrales sindicales.

En ese marco, los países integrantes de la iniciativa de seguridad regional “Shield of the Américas” (Escudo de las Américas) emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su respaldo a Rodrigo Paz y manifestaron su preocupación por las protestas y bloqueos de rutas que, según sostienen, buscan alterar el orden constitucional del país.

El comunicado, difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que los miembros del bloque observan con inquietud las acciones de grupos que “intentan desestabilizar a Bolivia mediante manifestaciones y cortes de rutas”.

La declaración se produce en medio de una creciente tensión política en Bolivia, donde distintos sectores vinculados al expresidente Evo Morales impulsan movilizaciones para exigir su habilitación como candidato presidencial.

El gobierno boliviano ha denunciado que algunos de esos bloqueos afectan el abastecimiento y el normal funcionamiento de la economía. Los países miembros del Escudo de las Américas también hicieron un llamado a resolver las diferencias políticas mediante mecanismos democráticos y pacíficos, evitando acciones que puedan agravar la situación interna. Asimismo, ratificaron su apoyo a las autoridades bolivianas para preservar el orden constitucional y garantizar la seguridad de la población.

El Escudo de las Américas es una coalición impulsada por Donald Trump que nuclea a líderes de derecha y dice estar orientada a coordinar esfuerzos regionales contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas a la seguridad hemisférica. La iniciativa reúne países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago

La declaración sobre Bolivia constituye una de las intervenciones políticas más explícitas realizadas hasta ahora por el bloque, que originalmente fue concebido como un mecanismo de coordinación en temas de seguridad.

Esto refleja la creciente voluntad de sus miembros de actuar también frente a crisis políticas consideradas una amenaza para la estabilidad regional y la defensa cerrada de todos los gobiernos de derecha que orbita bajo el liderazgo de Trump.