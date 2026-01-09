Tres focos bajo amenaza en la Chubut y más de 200 brigadistas combaten las llamas

El Gobierno del Chubut intensificó el operativo para combatir los incendios forestales en la cordillera, con más de 200 brigadistas provinciales y nacionales, siete medios aéreos y un Comando Unificado Regional en pleno funcionamiento. En Puerto Patriada, el foco sigue activo y este jueves hubo evacuaciones preventivas en La Angostura y Coihue para resguardar a las familias.

Más de 200 brigadistas, junto a bomberos voluntarios, personal técnico y fuerzas de seguridad, trabajan de manera coordinada para contener los incendios forestales que afectan tres zonas de la cordillera chubutense. El operativo es encabezado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), en articulación con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), y se mantiene activo las 24 horas.

Las tareas se concentran en combate directo, control de perímetros, enfriamiento de puntos calientes y protección de viviendas e infraestructura, con planificación diaria y turnos diurnos y nocturnos, según la evolución de cada foco y las condiciones meteorológicas.

Tres focos bajo seguimiento permanente

Según el parte oficial, los incendios se localizan en Loma de la Chancha – El Turbio, Lago Engaño – Río Pico y Puerto Patriada.

El primero, detectado el 1 de diciembre, se encuentra controlado en un 90%. El foco de Lago Engaño – Río Pico, iniciado el 3 de enero, permanece controlado, con recorridas preventivas para evitar reactivaciones.

En tanto, el incendio de Puerto Patriada, detectado el 5 de enero, continúa activo y presenta mayor intensidad en sectores como Callejón de Mayorga, El Desemboque – Cordón Derrumbe, Los Balcones y La Angostura, en cercanías de pobladores.

Evacuaciones preventivas por el avance del fuego

Ante el avance de las llamas, este jueves por la tarde el operativo provincial dispuso la evacuación preventiva de vecinos de las zonas de La Angostura y Coihue, con el objetivo de resguardar la seguridad de las familias.

En ese sector se reforzaron las tareas con más de 200 brigadistas, que realizan recorridos permanentes, construcción de fajas cortafuegos, enfriamientos con equipos de agua y uso de maquinaria pesada, priorizando la defensa de viviendas.

Siete medios aéreos en acción

El combate aéreo es clave en el operativo. Actualmente operan un helicóptero Bell 412, con capacidad de 1.500 litros, y un Bell 407, de 1.000 litros, además de cuatro aviones AT-802 con cargas de 3.000 litros cada uno.

A este despliegue se sumó un avión cisterna Boeing 737, aportado por la provincia de Santiago del Estero, que realizó descargas superiores a 15.000 litros de agua y retardante en los sectores más críticos del incendio de Puerto Patriada.

Comando Unificado y trabajo regional

En paralelo, se encuentra plenamente operativo el Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego, integrado por Chubut, Río Negro y Neuquén, lo que permite una coordinación estratégica de recursos y brigadistas entre las provincias y Nación.

Desde el Gobierno provincial reiteraron el pedido a la población de extremar las medidas de prevención, respetar las restricciones vigentes y dar aviso inmediato ante cualquier detección de humo o fuego, al remarcar que la colaboración ciudadana es clave para evitar nuevos focos en la cordillera.