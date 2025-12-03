Tres diputados de Catamarca dejan el peronismo y LLA pasa a ser la primera fuerza

La salida deja a Fuerza Patria con 93 bancas y proyecta a La Libertad Avanza como primera minoría con 94.

A horas de la jura de los nuevos diputados, la Cámara baja sumó un nuevo movimiento que impacta en el equilibrio político. Tres legisladores de Catamarca —Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega (quien presidirá el espacio) y el electo Fernando Monguillot— anunciaron que abandonan el bloque peronista de Fuerza Patria para conformar un nuevo espacio denominado “Elijo Catamarca”, alineado al gobernador Raúl Jalil.

La decisión deja al peronismo con 93 diputados, mientras que La Libertad Avanza (LLA) proyecta alcanzar 94 bancas, quedándose con la primera minoría desde este miércoles, día en que asumirán los nuevos legisladores.

La cuarta representante catamarqueña, Claudia Palladino, permanecerá en Fuerza Patria, cuyo titular Germán Martínez encabezó una reunión interna previo a la jura, prevista para el miércoles 3 de diciembre a las 13.

Un nuevo armado en marcha

El desprendimiento se inscribe en el acuerdo político gestado por varios gobernadores —Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones— para articular posiciones comunes en Diputados. Bajo este esquema, podría conformarse un interbloque con “Elijo Catamarca”, “Independencia” (afín a Osvaldo Jaldo) y “País Federal”, futura denominación de Innovación Federal, que suma referentes de Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua junto a exlibertarios.

Si se concreta, este espacio podría reunir 19 bancas, posicionándose como una nueva tercera fuerza parlamentaria.

LLA crece y el PRO se fragmenta

El salto de LLA a la primera minoría se explica también por las recientes incorporaciones. El bloque que responde al presidente Javier Milei sumó:

Seis diputados del PRO referenciados con Patricia Bullrich (Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Belén Avico, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vázquez).

referenciados con Patricia Bullrich (Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Belén Avico, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vázquez). Tres radicales libertarios de La Liga del Interior (Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier).

de La Liga del Interior (Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier). Dos dirigentes del PRO que también se alinearon con Bullrich (Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini).

que también se alinearon con Bullrich (Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini). Y pronto se sumaría Lorena Petrovich, que reemplazará a Silvia Lospennato.

El PRO, en tanto, continúa partido: perdió al santafesino José Núñez —ahora en Provincias Unidas— y aún no está definido el futuro de Sergio Capozzi, que podría recalar en Encuentro Federal. La permanencia del larretista Álvaro González fue una de las pocas buenas noticias para el espacio amarillo.

Pérdidas en el peronismo

Además de la fuga catamarqueña, Fuerza Patria ya había sufrido la salida de Gerardo Zamora y Elía Moreno en el Senado para conformar el Frente Cívico por Santiago, y de los puntanos Ernesto Alí y Jorge Fernández.

Con el nuevo escenario, el mapa legislativo inicia un nuevo reordenamiento marcado por la expansión de LLA y el repliegue del peronismo, a horas del recambio parlamentario.