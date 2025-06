Tras su huída, Francos debe volver al Senado 

​

El 2 de julio Guillermo Francos deberá moderar su selectiva sensibilidad frente a las críticas y cuestionamientos opositores para retomar y completar el informe de gestión de Gobierno ante el Senado, de cuyo recinto huyó ofendido el jueves luego de que la senadora fueguina Cristina López (UxP) lo llamó “mentiroso” frente a la crítica situación que atraviesa Tierra del Fuego por las políticas de la Casa Rosada. Es porque eso que la cámara alta volvió a citar al jefe de Gabinete para que continúe con el informe de gestión el próximo miércoles a las 11 horas, aunque aún no confirmó su asistencia.

Tras abandonar el Palacio Legislativo, Francos posteó su descargo en la red social X: “Decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar”. Ayer redobló la apuesta en una entrevista radial: “Le queda grande el cargo de senadora”, opinó sin ruborizarse sobre la representante fueguina en el Congreso Nacional.

El ministro político dio muestras que, como el resto del Gobierno, se mueve más cómodo en las redes sociales, entrevistas placenteras y negociaciones a puertas cerradas, que en el debate cara a cara con los representantes del Poder Legislativo a los que debe rendir cuentas. La abrupta retirada del Senado, también expuso la doble vara de la sensibilidad del Jefe de Gabinete, que se ofende cuando lo critican pero justifica las diatribas del presidente Javier Milei, que asumió dando la espalda al Congreso y que calificó de “basuras” y “ratas inmundas” a los legisladores opositores.

“Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión… pero decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar”, posteó Francos el jueves con los pies ya fuera del Congreso. Ayer opinó que a Cándida Cristina López “le queda grande el cargo de senadora”.

Recordó, en una entrevista con radio Mitre, que cuando la fueguina lo llamó “mentiroso”, le pidió al presidente provisional del Senado, el libertario riojano Bartolomé Abdala, que le pida que se rectifique, pero “el presidente no conseguía hacerla callar y seguía a los gritos. Entonces le dije al presidente que me retiraba y así pasó”.

“El Congreso no es lugar para manifestaciones de ese tipo”, consideró Francos, quien agregó que la senadora “no respetó” al Senado y “fue la responsable de que su bloque no tuviera las intervenciones”, dado que todavía faltaban preguntar casi todos los senadores de UxP que había anotados.

Francos expuso alrededor de 4 horas en el Senado y defendió los “logros” gestión del libertaria, incluso a pesar de los reiterados cuestionamientos, como el de la paralización de la obra pública nacional. Sin embargo, tras su enojo no se sabe si volverá a presentarse. El jefe de Gabinete intentó cerrar el tema y aseguró que con su visita interrumpida había cumplido con el Artículo 101, que lo obliga a asistir a dar el informe de gestión ante los legisladores. Pero el presidente del bloque peronista Frente Nacional y Popular, José Mayans, había anticipado que desde la oposición se motorizaría el pedido para retomar el informe este miércoles en caso de que Villaruel no lo hiciera.

Casi al mismo tiempo que Francos se retiraba, Milei lanzaba la campaña libertaria bonaerense en La Plata a puro insulto y obscenidades contra el gobernador Axel Kicillof, trataba de “parásitos mentales” a los “estatistas”, ponía “al kirchnerismo” como un “mal” al que “hay que destruir”, y hasta se colgaba la cucarda de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al afirmar que “los estamos mandando presos”.

Consultado sobre ese paralelismo, Francos esquivó referirse a Milei y sólo buscó defenderse: “Yo soy el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no soy el presidente de la Nación. Yo cumplo con mi función y no voy a admitir que nadie me falte el respeto en ese lugar”.

El jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza, el jujeño Ezequiel Atauche, también salió en defensa de Francos en las redes sociales: “Aunque la casta acuda a la falta de respeto, el jefe de Gabinete rinde cuentas más que otros mandatos”, posteó y agregó: “Gran exposición en el Senado, dejando en claro lo que muchos callan o desinforman”. Atauche no hizo referencia a las preguntas que el ministro coordinador no respondió, aunque que, puertas adentro, en el oficialismo consideran que Francos no acudirá a la nueva citación.