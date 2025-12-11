Tras ocho años sin financiamiento, el Gobierno emitió un bono en dólares y captó USD 1.000 millones

El Ministerio de Economía colocó el BONAR 2029N, una emisión en dólares con cupón del 6,5% anual y rendimiento final del 9,26%, tras recibir ofertas por más de USD 1.400 millones. Los fondos serán utilizados para afrontar vencimientos de deuda de enero sin afectar las reservas del BCRA, informó Luis Caputo.

El Gobierno nacional volvió a emitir deuda en moneda extranjera mediante la colocación del BONAR 2029N, la primera operación de este tipo en casi ocho años. La emisión permitió recaudar USD 1.000 millones, según confirmó el Ministerio de Economía.

Detalles del BONAR 2029N

El nuevo título está denominado en dólares, tiene un cupón del 6,5% anual con pagos semestrales y amortiza el 100% del capital al vencimiento, previsto para el 30 de noviembre de 2029. La suscripción se realizó íntegramente en moneda estadounidense bajo legislación argentina.

La colocación atrajo más de 2.500 inversores, que presentaron ofertas por USD 1.400 millones, según informó la Secretaría de Finanzas.

Tasa final y respuesta del mercado

El rendimiento surgido del precio de corte se ubicó en 9,26% anual, lo que implica un diferencial de 550 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense de igual duración y alrededor de 100 puntos por debajo del rendimiento de títulos argentinos similares.

Desde Economía destacaron que la demanda reflejó “confianza en la mejora de los fundamentals económicos”, basada en el superávit fiscal, la política de control monetario y la recapitalización del BCRA.

Para qué se usarán los USD 1.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que los fondos permitirán cubrir parte de los vencimientos de los Bonares 2029 y 2030, que se pagan el 9 de enero.

A comienzos de 2026, el Tesoro enfrenta vencimientos por USD 4.200 millones, y el plan oficial es afrontarlos sin reducir las reservas netas del Banco Central.

El objetivo: riesgo país más bajo y reapertura de mercados

El Gobierno busca llevar el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos para avanzar hacia la reapertura plena de los mercados internacionales.

Desde el Palacio de Hacienda remarcaron que la estabilización macroeconómica y la menor incertidumbre política dieron margen para retomar estrategias financieras en dólares sin poner presión sobre las reservas.

Contexto y antecedentes

La última emisión en moneda extranjera había sido en enero de 2018, también bajo la gestión de Caputo, entonces ministro de Finanzas. Aunque denominada en dólares, la operación actual no se considera un regreso formal al mercado internacional debido a que está emitida bajo ley local.

Impacto en el dólar oficial

Tras conocerse la colocación del BONAR 2029N, el dólar mayorista cerró a $1.437,50, una caída de $4,50 en la jornada.

En lo que va de diciembre, acumula un descenso de $14, equivalente al 1%.

El esquema de flotación administrada fijó un techo de $1.516, por lo que la cotización terminó 5,5% debajo del límite establecido.