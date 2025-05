Tras el avance libertario en la capital salteña, Sáenz cuestionó el ajuste de Milei  

​

Pese al triunfo contundente en el interior provincial, el oficialismo de Gustavo Sáenz recibió un mensaje incómodo desde la capital salteña en las legislativas del domingo. En su debut electoral con sello propio, La Libertad Avanza se impuso en la capital salteña y rompió con la hegemonía del oficialismo en el principal distrito electoral de la provincia. Aunque la diferencia fue ajustada, el resultado es un llamado de atención para el Frente Salteño y alimentó la lectura de un nuevo mapa político en el que el crecimiento libertario en los centros urbanos no puede ser ignorado.

En ese marco, tanto el gobernador Sáenz como el ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, criticaron al gobierno nacional por la falta de respuestas concretas a las demandas estructurales del norte. Sin romper puentes, dejaron claro que el diálogo con la Rosada puede encontrar un límite. “Vamos a seguir trabajando con el gobierno nacional en lo que tengamos que acompañar, pero nunca vamos a levantar la mano cuando los intereses de los salteños se vean comprometidos”, advirtió Sáenz en su discurso del domingo por la noche desde el búnker oficialista, en un hotel céntrico.

“Primero está Salta”, marcó en un mensaje hacia la administración de Javier Milei y sus representantes locales, encabezados por la diputada nacional Emilia Orozco.

En la misma línea se expresó el ministro Villada, quien consideró que la campaña de LLA en la provincia evitó los temas que preocupan realmente a la población: “El descreimiento tiene que ver con que no se hablan de los temas que le importan a la gente. Esta fue una campaña sin propuestas. La gente quiere saber cómo vamos a hacer viviendas si el gobierno nacional no pone un peso, cómo vamos a generar trabajo, cómo vamos a seguir con la obra pública. Ahí está la agenda real”, señaló.

Los resultados del domingo dejaron al oficialismo provincial con 11 de las 12 bancas de senadores en juego y al menos 20 de las 30 bancas de diputados, con posibilidad de alcanzar una más. “Fue una gran elección, pero no desconocemos que en la Capital tenemos que hacer un análisis profundo. No nos gusta perder”, admitió Sáenz. En la ciudad de Salta, LLA superó al oficialismo por cuatro puntos y se consolidó como segunda fuerza provincial, con 147.191 votos frente a los 276.078 del Frente Salteño.

La capital, que concentra el 42% del electorado salteño, fue escenario de una elección “nacionalizada”, según el gobernador. “Fue una elección de sellos más que de candidatos”, sentenció, apuntando a que los libertarios lograron capitalizar el arrastre de Milei pese a presentar candidatos poco conocidos. Para Sáenz, el corte entre los números del balotaje presidencial —cuando Milei superó el 58%— y los de esta elección intermedia, donde la LLA alcanzó el 23%, es revelador: “Claramente, los votos son de Milei, no de sus representantes en la provincia”, remarcó.

Consultado sobre la relación con Nación, Sáenz afirmó que mantiene el diálogo con figuras clave del gobierno como la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, pero reconoció que no tuvo contacto directo con el Presidente tras la elección. “Les hice saber el malestar por los ataques hacia mi persona en la campaña. Si así tratan a los dialoguistas, no me quiero imaginar a los que consideran enemigos”, sostuvo.

“Hay decisiones que se toman desde Buenos Aires que afectan duramente al norte. Necesitamos infraestructura, rutas, acueductos, gasoductos. Si el poder central no acompaña, no hay forma de crecer”, señaló Sáenz. También denunció que muchas de las medidas económicas de Nación se toman sin coordinación con las provincias y que el debate sobre coparticipación sigue pendiente: “Hace más de 30 años que está congelado. Y ahora encima se bajan impuestos coparticipables sin discutirlo. Eso perjudica más a las provincias periféricas que al centro del país”, sostuvo.

Sáenz dejó en claro que el diálogo con Nación no está roto, pero sí condicionado. “Creo que en muchos casos, muchos gobernadores, entendemos que (el diálogo) no se está respetando. Eso no le hace bien a la política ni le hace bien al sistema tampoco”, expresó el mandatario. E insistió: “necesitamos que el gobierno nacional tenga una mirada federal, que nunca la tuvo”.