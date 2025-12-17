Tos convulsa: Argentina registra el mayor número de casos desde 2019 y preocupa la baja vacunación

En lo que va de 2025 se confirmaron 846 casos y siete muertes en menores de dos años. El rebrote está directamente asociado a la caída en las coberturas de vacunación, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Argentina atraviesa en 2025 el mayor brote de tos convulsa de los últimos seis años. Según el Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, ya se confirmaron 846 casos en todo el país y se registraron siete muertes, todas en niños menores de dos años, lo que encendió una fuerte alerta sanitaria.

La tos convulsa, también conocida como tos ferina o coqueluche, es una infección respiratoria aguda altamente contagiosa y prevenible mediante vacunación. Los casos actuales superan ampliamente los registros de los últimos cinco años y solo se ubican por debajo del pico alcanzado en 2019, previo a la pandemia de COVID-19.

El informe oficial señala que el 35,3% de los contagios corresponde a menores de un año, con una mayor gravedad en lactantes que no habían completado el esquema de vacunación o cuyas madres no fueron inmunizadas durante el embarazo. De las siete muertes registradas, cuatro correspondieron a bebés menores de seis meses.

Especialistas vinculan directamente el rebrote con la baja cobertura de vacunación. La presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, Silvia González Ayala, explicó que las coberturas actuales se mantienen por debajo de los niveles ideales y advirtió que incluso entre los vacunados la protección no es total. “De cada 100 personas vacunadas, solo entre el 70 y el 80% queda efectivamente protegido”, detalló.

La distribución de los casos es heterogénea, aunque el mayor impacto se registra en Tierra del Fuego, que presenta la incidencia más alta del país, seguida por Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de contagios.

El boletín también advierte sobre el rol de adolescentes y adultos, que suelen cursar la enfermedad de forma leve o atípica, pero pueden actuar como principales transmisores hacia los niños pequeños, el grupo más vulnerable.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que la vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención y reiteraron la necesidad de completar los esquemas obligatorios en niños y refuerzos en adolescentes, adultos y embarazadas. Además, subrayaron la importancia de la consulta temprana ante síntomas compatibles y del control de contactos para evitar nuevos brotes.

El aumento de casos en Argentina se da en un contexto regional preocupante: la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre un fuerte repunte de tos convulsa en América, asociado a las caídas en los esquemas de inmunización registradas durante la pandemia.