Torres aseguró que los responsables del incendio en Puerto Patriada “van a terminar presos”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que el incendio que afectó a Puerto Patriada fue provocado de manera deliberada. Aseguró que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables y detalló el estado de los focos activos en la cordillera.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que los responsables del incendio forestal que afectó a la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, “van a terminar presos”, luego de que la Fiscalía provincial confirmara que el foco fue iniciado de manera intencional.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, donde el mandatario brindó un panorama sobre la situación de los incendios en la región cordillerana, en el marco de uno de los veranos más secos de la última década.

“Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”

Torres fue contundente al referirse a los responsables del siniestro y advirtió que el Gobierno provincial avanzará “hasta las últimas consecuencias” para que sean identificados y juzgados. “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede recibir penas leves”, remarcó.

En ese sentido, subrayó que la prioridad sigue siendo controlar el fuego y garantizar la seguridad de vecinos y turistas, y destacó el trabajo coordinado entre brigadistas provinciales, nacionales y equipos llegados desde otras provincias.

El estado de los incendios en la cordillera

El Gobernador confirmó que actualmente se registran cinco incendios en distintos puntos de la provincia. El foco de Cholila, el primero en declararse, se encuentra controlado y también fue determinado como intencional, tras el hallazgo de material combustible y acelerantes.

En tanto, el incendio de El Turbio está contenido en un 90%, continúa activo el foco en el Parque Nacional Los Alerces, mientras que el de Lago Engaño ya fue controlado.

Puerto Patriada, el foco de mayor preocupación

Torres puso especial énfasis en la situación de Puerto Patriada, el incendio que más preocupa por estas horas. El fuego ya afectó alrededor de 1.800 hectáreas y obligó a evacuar el lunes a más de 3.000 turistas que se encontraban en la zona.

Según detalló, el fiscal interviniente confirmó que el foco fue iniciado de forma deliberada, en un lugar y horario estratégicos, cuando había numerosas familias y visitantes, con el riesgo adicional de bloquear el único camino de salida del área.

El mandatario destacó la labor de los brigadistas y del intendente de El Hoyo, César Salamín, y llevó tranquilidad al señalar que la evacuación se realizó de manera ordenada y que actualmente no hay evacuados permanentes en la localidad.

Un operativo reforzado y amenazas bajo investigación

En relación al operativo, precisó que trabajan más de 180 combatientes, junto a más de 100 personas en tareas logísticas, con el apoyo de cinco aviones hidrantes y un helicóptero. También resaltó la colaboración de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero, además del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Torres advirtió además sobre amenazas recibidas en los últimos días, incluyendo llamadas alertando sobre posibles nuevos incendios y el hallazgo de granadas en Epuyén, hechos que ya son investigados por el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía y la Procuración.

“Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años. Las medidas judiciales van a estar a la altura de la situación”, concluyó el Gobernador.