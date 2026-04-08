Temporal en Tucumán: un apicultor rescató más de 300 animales y asistió a vecinos aislados

Tras las inundaciones que golpearon a la provincia, un productor rural de Famaillá convirtió una pérdida personal en una misión solidaria: junto a su hijo y una ONG, salvó cientos de animales atrapados en el barro y ayudó a familias afectadas.

El fuerte temporal que azotó a Tucumán dejó un panorama crítico en varias localidades, con evacuados, pérdidas materiales y zonas rurales completamente anegadas. En ese contexto, la historia de Víctor Bordallo, un apicultor de 51 años, se volvió símbolo de solidaridad.

Vecino de Famaillá, Bordallo perdió varias de sus colmenas en la zona de La Madrid tras la crecida del agua. Sin embargo, lejos de paralizarse, decidió actuar. Junto a su hijo Nicolás, comenzó a recorrer parajes afectados para asistir a personas aisladas con alimentos y agua.

Durante esos recorridos, detectaron una situación aún más alarmante: cientos de animales estaban atrapados en el barro, sin posibilidad de escapar, muchos de ellos deshidratados o en condiciones extremas.

La situación más crítica se registró en Sol de Mayo, un paraje cercano al río Marapa. Allí encontraron corrales rodeados de agua, con decenas de animales hacinados y otros muertos. A partir de ese momento, iniciaron una serie de operativos de rescate.

Con la ayuda de voluntarios y la ONG Planeta Vivo, que instaló un campamento sanitario con asistencia veterinaria, lograron rescatar y trasladar animales en múltiples viajes. Entre ellos había perros, caballos, ovejas y cabras.

Uno de los operativos más complejos permitió salvar a 86 ovejas que estaban literalmente enterradas en el barro, con solo la cabeza visible. En total, lograron rescatar más de 300 animales.

Para acceder a zonas inaccesibles por tierra, utilizaron lanchas y hasta drones que permitieron detectar puntos críticos. “Había animales que estaban siendo atacados por aves mientras seguían con vida”, relataron desde la ONG.

El trabajo se extendió durante varios días y también incluyó asistencia a familias que habían quedado aisladas por el avance del agua. Según Bordallo, el temporal dejó al descubierto problemas estructurales en caminos rurales y falta de infraestructura.

El último rescate se realizó a fines de marzo, cuando lograron recuperar 42 cabras que se habían dispersado tras la inundación. Algunas fueron trasladadas para su recuperación y otras reubicadas junto a sus dueños.

La historia refleja no solo el impacto del temporal en Tucumán, sino también la respuesta solidaria de quienes, en medio de la emergencia, decidieron ayudar más allá de sus propias pérdidas.