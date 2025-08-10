“Te van a sacar con chaleco de fuerza de La Rosada” 

​

La expresidenta Cristina Kirchner tuiteó su reacción al discurso del viernes por la noche del Presidente. “Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA“, comenzó CFK. Lo dijo en respuesta a la frase de Milei, quien había dicho: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1954228956871163991

“Tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”, continuó.

El texto, publicado en la red social X, incluye dos posdatas. En la primera, CFK pide a Milei que deje de mentir “con la cantinela” de que no hay emisión monetaria. “Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar. Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”, cuestionó.

La segunda posdata dice lo siguiente: “Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

Este viernes, aparte de justificar los vetos, el Presidente anunció proyectos que judicializan la política económica, como el de penalizar iniciativas que según él incurran en déficit fiscal. CFK se sumó con este tuit a las reacciones opositoras. En tanto, ministros, secretarios y legisladores oficialistas festejaron el mensaje presidencial, cerrando filas en torno a la figura del mandatario.