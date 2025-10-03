“Te vamos a extrañar”: la despedida de Cristina Kirchner a Vera Jarach 

​

“Te vamos a extrañar”. Con ese sentido mensaje y una foto en sus redes sociales, Cristina Kirchner lamentó el fallecimiento de Vera Jarach, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora y referente de los derechos humanos que hoy falleció a los 97 años.

La imagen de ambas sonrientes da cuenta de la última visita que Vera le hizo a la exmandataria en su departamento del barrio porteño de Constitución. “Esta es la última foto que tenemos con Vera. Me vino a visitar a San José 1111 pocos días después de la condena de la proscripción”, contó en sus redes sociales.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1974118760848973985

CFK resaltó la historia de la también integrante de la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina que fue víctima del fascismo italiano durante la Segunda Guerra Mundial y que también sufrió el secuestro y desaparición de su hija durante la última dictadura cívico-militar.

“Llegó a la Argentina escapando del nazismo y, años después, otra tragedia la encontró en nuestro país, cuando la dictadura cívico militar desapareció a su hija Franca de 18 años, militante de la UES” (Unión de Estudiantes Secundarios), escribió la expresidenta”.

Vera Jarach tenía 97 años y “nunca dejó de luchar y de sonreír”, destacó Cristina Kirchner y la calificó como un “ejemplo de Resiliencia y Memoria”.