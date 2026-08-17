Tarjeta Alimentar: cuánto cobra cada familia en agosto y quiénes acceden

ANSES confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para agosto de 2026. Cuánto cobra cada familia y quiénes reciben el beneficio automáticamente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar, que se pagan durante agosto de 2026. El beneficio está destinado a determinados titulares de AUH, Asignación por Embarazo y pensiones no contributivas.

El monto varía según la cantidad de hijos que integran el grupo familiar y se acredita de manera automática junto con la prestación correspondiente. No es necesario realizar una inscripción adicional para acceder al beneficio.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en agosto

Durante agosto, los montos de la Prestación Alimentar quedan establecidos de acuerdo con la composición de cada familia.

Las familias con un hijo reciben $72.250, mientras que el mismo monto corresponde a las titulares de la Asignación por Embarazo que cumplen con las condiciones del programa.

En el caso de las familias con dos hijos, el monto asciende a $113.299. Para los grupos familiares con tres o más hijos, la asistencia alcanza los $149.425.

El beneficio se deposita mensualmente y está destinado exclusivamente a contribuir con los gastos vinculados a la alimentación y otros productos de primera necesidad.

Quiénes pueden recibir el beneficio

La Prestación Alimentar alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen hijos de hasta 17 años inclusive. También contempla a quienes reciben la AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.

Además, pueden acceder las mujeres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir del tercer mes de gestación.

Otro de los grupos alcanzados son las personas que reciben una Pensión No Contributiva destinada a madres de siete o más hijos.

ANSES determina de manera automática quiénes reúnen las condiciones para recibir la asistencia a partir de la información registrada en sus bases de datos. Por ese motivo, es importante mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar.

En caso de cumplir con los requisitos y no recibir el pago correspondiente, se puede consultar la situación ante ANSES para verificar que la información registrada sea correcta.