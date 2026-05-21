Sueldos en crisis: el 90% no cubre lo básico y el 77% ya está endeudado

Un estudio de Bumeran revela un fuerte deterioro del poder adquisitivo en Argentina. El 90% no logra cubrir necesidades básicas y el 77% tiene deudas.

Un nuevo informe sobre salarios en Argentina expone un escenario crítico: el 90% de las personas asegura que su sueldo no alcanza para cubrir necesidades básicas y el 77% reconoce estar endeudado.

El dato surge del estudio “¿Qué pasa con el salario?”, elaborado por Bumeran, y refleja un deterioro sostenido del poder adquisitivo en todo el país, en un contexto de inflación persistente y caída del consumo.

El relevamiento muestra que los principales gastos de los trabajadores son el alquiler (44%), los alimentos (27%) y el pago de deudas (16%), lo que deja poco margen para el ahorro o el consumo no esencial.

En ese marco, el 87% de los encuestados considera que su salario es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas y el 90% directamente afirma que no logra ahorrar. La falta de capacidad de ahorro aparece como uno de los datos más contundentes del informe.

Además, el 74% de quienes no ahorran explicó que esto se debe al bajo nivel de ingresos o al peso de las deudas acumuladas. Entre quienes sí logran guardar algo de dinero, apenas el 14% consigue ahorrar más del 25% de su sueldo.

El estudio también detalla cómo se organiza el gasto mensual: el 28% dijo que destina la totalidad del salario apenas lo cobra para pagar cuentas, al 21% le dura dos semanas, al 15% menos de una semana y al 18% unas tres semanas.

En paralelo, el 74% de los consultados aseguró que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, lo que representa un salto de 16 puntos respecto del año anterior. En la misma línea, el 77% afirmó tener deudas activas.

Consultados sobre un posible aumento salarial, todos los encuestados respondieron que lo destinarían a cubrir necesidades urgentes: el 46% lo usaría para pagar deudas, el 22% para ahorrar, el 15% para consumo y el 14% para inversión.

El informe también refleja un dato social clave: la mitad de los encuestados dijo no ayudar económicamente a familiares o personas cercanas, mientras que la otra mitad lo hace de manera ocasional o regular.