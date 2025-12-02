Subió el monto del impuesto al lujo: qué autos podrían bajar de precio

El Gobierno actualizó el monto mínimo para pagar el impuesto al lujo, dejando fuera de la escala 2 a varios modelos. Autos que antes superaban los $120 millones podrían pasar a costar alrededor de $102 millones, con reducciones de hasta 13% en el precio final.

A partir de diciembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los montos de la escala 2 del impuesto interno sobre automotores, también conocido como impuesto al lujo. La actualización fue de 17,65%, por lo que el nuevo valor mínimo a partir del cual se paga el impuesto será de $102.600.000.

Desde comienzos de 2025, el Gobierno eliminó la escala 1 del impuesto y redujo a la mitad la alícuota de la escala 2, pasando del 35% al 18%. Esto permitió un crecimiento inmediato en la venta de autos importados de gama media, mientras que los modelos de alta gama seguían pagando hasta un 21,95% de impuesto sobre su precio.

Impacto en los precios de los autos

Con la actualización, algunos modelos que antes pagaban impuestos ahora quedan por debajo del mínimo, lo que podría reducir su precio hasta $16.300.000, según SDC Asesores Tributarios. Por ejemplo, un auto cuyo precio mayorista era de $118.979.687 podría quedar en $102.667.764, una baja de 13,71%.

El primer modelo en registrar un descenso inmediato fue el SUV Hyundai Santa Fe, cuyo precio pasó de USD 79.000 a USD 70.900, un ajuste del 10,2%. Cada marca deberá evaluar sus márgenes y los de su red de concesionarios antes de aplicar la reducción a otros modelos.

Opinión de especialistas

Según Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, los impuestos internos son uno de los gravámenes que podrían eliminarse en una reforma tributaria, ya que los compradores ya abonan IVA, Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos y tasas municipales.

La medida podría generar:

Mayor demanda de autos 0 km , al hacer modelos de gama superior más accesibles.

, al hacer modelos de gama superior más accesibles. Adelanto de decisiones de compra por parte de los consumidores.

por parte de los consumidores. Baja de precios en autos usados , ya que estos se ajustan en función del valor de los modelos nuevos.

, ya que estos se ajustan en función del valor de los modelos nuevos. Reducción en costos de seguros y patentes, vinculados al precio de los vehículos.

Autos más afectados

Los vehículos más caros, que superen los USD 75.000, seguirán pagando el impuesto, pero aquellos cerca de ese umbral podrían beneficiarse con reducciones de hasta 13% en su precio final, mejorando su competitividad en el mercado local.