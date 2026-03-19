Subió el desempleo en Argentina: cerró 2025 en 7,5% y ya afecta a más de 1,6 millones de personas

Según el INDEC, la desocupación creció en el último trimestre del año y se aceleró frente a 2024. La caída del empleo formal y el aumento de la oferta laboral explican el salto.

La desocupación en Argentina alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, según informó el INDEC, marcando un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

En términos interanuales, la suba fue de 1,1 puntos, lo que refleja un deterioro del mercado laboral en comparación con el mismo período de 2024.

Actualmente, más de 1,6 millones de personas se encuentran sin trabajo y en búsqueda activa de empleo.

Más desocupados: cayó el empleo y creció la población activa

Los datos muestran un escenario complejo: mientras más personas salieron a buscar trabajo, el empleo total se redujo.

La población económicamente activa llegó a 22,72 millones

El empleo cayó a 21,08 millones

El número de desocupados aumentó en 211.900 personas en el trimestre

En la comparación interanual, el desempleo creció en 245.700 personas, consolidando una tendencia de deterioro.

La caída del empleo formal, clave en el aumento

El incremento de la desocupación se explica principalmente por la caída del empleo registrado.

Según análisis privados, la baja del trabajo formal fue determinante, mientras que el empleo informal mostró una leve suba, lo que refleja un cambio en la calidad del empleo.

A pesar de este contexto, la tasa de actividad se mantuvo en 48,6% y la tasa de empleo en 45%, aunque esta última retrocedió frente a períodos anteriores.

Jóvenes, los más afectados por la desocupación

El impacto del desempleo fue más fuerte en la población joven:

Mujeres de 14 a 29 años: +3 puntos

Varones de 14 a 29 años: +3,7 puntos

En este grupo, se concentra una parte significativa de las personas sin trabajo, lo que evidencia mayores dificultades de inserción laboral.

En cambio, entre adultos de 30 a 64 años, los indicadores se mantuvieron relativamente estables.

Cuánto tiempo tardan en conseguir trabajo

El informe también detalla el tiempo de búsqueda de empleo:

30,9% lleva más de un año buscando trabajo

24,9% entre 1 y 3 meses

14,6% entre 3 y 6 meses

13,7% entre 6 y 12 meses

15,9% menos de un mes

Estos datos reflejan una creciente dificultad para reinsertarse en el mercado laboral.

Construcción y comercio, los sectores más golpeados

Entre quienes perdieron su empleo, los sectores más afectados fueron:

Construcción: 19,3%

Comercio: 16%

Servicio doméstico: 11,3%

Industria manufacturera: 9,7%

Se trata de actividades con alta intensidad de mano de obra, lo que amplifica el impacto social del desempleo.

Las regiones con mayor y menor desempleo

A nivel geográfico, el Gran Buenos Aires registró la tasa más alta con 8,6%, seguido por la región pampeana.

En contraste, las tasas más bajas se observaron en:

Patagonia: 4,8%

Cuyo: 4,9%

Noreste: 5,6%

Entre los aglomerados, se destacaron por menor desempleo Viedma-Carmen de Patagones y Santiago del Estero-La Banda.

Crece la economía, pero no el empleo

Un dato que preocupa a los analistas es que el aumento del desempleo se dio en un contexto de crecimiento económico.

Según especialistas, la actividad estuvo impulsada por sectores con baja generación de empleo, mientras que la pérdida de poder adquisitivo llevó a más personas a salir a buscar trabajo.

El resultado: una economía que crece, pero con un mercado laboral que sigue mostrando señales de debilidad.