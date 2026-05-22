Suben las prestaciones por discapacidad y la Patagonia mantiene un plus del 20%

El Gobierno nacional confirmó una nueva actualización del nomenclador para personas con discapacidad. El incremento será del 2,6% en mayo y se suma a los ajustes aplicados durante los últimos meses, mientras continúa vigente el adicional por zona desfavorable en la Patagonia.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento para las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad. La actualización será del 2,6% durante mayo y alcanza a profesionales, instituciones y servicios incluidos en el nomenclador nacional.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 517/2026 y forma parte del esquema de incrementos mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto aumentan las prestaciones por discapacidad

La suba del 2,6% se incorpora a los incrementos ya aplicados durante 2026:

febrero: 5,78%

marzo: 2,90%

abril: 3,40%

Con esta nueva actualización, el aumento acumulado en lo que va del año llega al 15,48%.

El ajuste impacta sobre los valores que perciben:

transportistas

acompañantes terapéuticos

centros de día

instituciones educativas

profesionales de salud

prestadores de rehabilitación

Qué cambia para Patagonia con el nuevo aumento

Uno de los puntos centrales de la resolución es la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las provincias patagónicas.

La medida alcanza a:

Neuquén

Río Negro

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es compensar mayores costos operativos y garantizar la continuidad de las prestaciones en regiones alejadas.

Qué busca el Gobierno con las actualizaciones mensuales

Según se explicó oficialmente, el esquema de aumentos vinculados al IPC busca preservar el valor de los honorarios frente a la inflación y dar mayor previsibilidad al sistema.

La actualización fue acordada por unanimidad por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

Además, desde el Ejecutivo remarcaron que el nuevo mecanismo intenta asegurar la continuidad y calidad de atención en todo el país.

Cómo impacta la medida en prestadores y familias

El sector de discapacidad viene reclamando desde hace meses por retrasos en pagos y actualizaciones insuficientes frente al aumento de costos.

En muchas provincias, prestadores advierten dificultades para sostener servicios esenciales vinculados a:

rehabilitación

transporte

tratamientos

acompañamiento terapéutico

En Patagonia, el plus por zona desfavorable es considerado clave debido a las distancias, el costo operativo y la falta de recursos en algunas localidades.

Qué incluye el nomenclador de discapacidad

El nomenclador regula los valores de múltiples servicios vinculados a la atención integral de personas con discapacidad.

Entre ellos:

transporte especial

centros terapéuticos

hogares

rehabilitación

educación especial

acompañamiento terapéutico

prestaciones médicas

Cada actualización repercute directamente en miles de familias y profesionales de todo el país.

El nuevo aumento para prestaciones por discapacidad vuelve a poner el foco sobre el financiamiento del sistema y el impacto de la inflación en uno de los sectores más sensibles. Mientras el Gobierno mantiene el esquema de actualizaciones mensuales y el adicional para Patagonia, prestadores y familias siguen atentos a cómo evolucionarán los valores durante el resto de 2026.