SUBE para personas con discapacidad: la guía paso a paso para viajar gratis tras el anuncio del Gobierno

El Gobierno nacional anunció la gratuidad en colectivos y trenes mediante la tarjeta SUBE. Conocé el cronograma y el trámite digital paso a paso.

El Gobierno nacional anunció la implementación de la gratuidad en el transporte público para personas con discapacidad mediante el uso de la tarjeta SUBE. La medida, que comenzará a regir de forma progresiva desde la próxima semana, vinculará el plástico directamente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de cada beneficiario.

Según indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la nueva modalidad convivirá con el sistema de acreditación actual. En una primera etapa, el beneficio se aplicará de forma exclusiva en los servicios de transporte bajo jurisdicción nacional, con la proyección oficial de extender el mecanismo de manera paulatina al resto de las provincias del país.

Cronograma de implementación y registro digital

El proceso de registro virtual en la plataforma oficial estará habilitado a partir del 16 de junio. En tanto, la vigencia plena del beneficio para viajar sin costo en las unidades y estaciones comenzará a regir el 19 de junio, de acuerdo con el esquema difundido por las autoridades nacionales.

Para los casos donde el CUD especifique la necesidad de un acompañante, el sistema asociará la bonificación del 100% a la misma tarjeta SUBE del titular. Al momento de viajar, se deberá repetir el procedimiento de validación en los lectores para registrar ambos pasajes de forma consecutiva.

Guía paso a paso para activar el beneficio

El trámite requiere de forma obligatoria que el usuario tenga una tarjeta SUBE registrada a su nombre en el sitio web del servicio. Quienes ya posean una cuenta personal validada deberán ingresar a la plataforma y seleccionar la opción denominada “Beneficios” para iniciar la carga del documento sanitario.

Una vez allí, el sistema solicitará introducir los diez dígitos que componen el número del Certificado Único de Discapacidad. Tras completar la carga de datos en la web, el usuario deberá realizar la activación física del beneficio mediante alguna de las tres opciones tecnológicas disponibles:

Terminales Automáticas: Apoyar el plástico en cualquiera de las terminales TAS distribuidas en el país.

Apoyar el plástico en cualquiera de las terminales TAS distribuidas en el país. Aplicación móvil: Utilizar la app SUBE, ingresar a “Acreditá o consultá saldo”, presionar “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en el reverso del teléfono celular (compatible con sistemas Android 6 o superior que dispongan de tecnología NFC).

Utilizar la app SUBE, ingresar a “Acreditá o consultá saldo”, presionar “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en el reverso del teléfono celular (compatible con sistemas Android 6 o superior que dispongan de tecnología NFC). Validadoras de colectivos: Informar al chofer de la unidad que se procederá a realizar la activación del beneficio antes de abonar.

Modalidad de uso en colectivos y trenes

En las líneas de colectivos nacionales, el pasajero deberá informar su destino al conductor y luego apoyar la tarjeta en la validadora hasta que la pantalla confirme la transacción sin costo.

Para el sistema ferroviario, el procedimiento exigirá apoyar la tarjeta en el molinete de acceso al inicio del viaje (operación de check-in) y repetir el mismo paso en las estructuras de salida al finalizar el recorrido (operación de check-out).