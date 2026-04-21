Sube la morosidad en Mercado Pago: los impagos rozaron el 9% en 2025

Un informe de JP Morgan reveló que la morosidad de los créditos de Mercado Pago trepó a casi el 9% en 2025 en la Argentina, en un contexto de deterioro del poder de pago y suba de tasas.

La morosidad en los préstamos otorgados a través de Mercado Pago alcanzó niveles cercanos al 9% durante 2025, según un informe del banco JP Morgan, en un contexto de deterioro del crédito en la Argentina.

De acuerdo al relevamiento, los impagos a más de 90 días crecieron de 1,8% en diciembre de 2024 a 8,7% hacia fines de 2025, en línea con el aumento de la mora registrado en el sistema financiero local. A pesar de este salto, el nivel se mantiene por debajo del observado en Brasil, donde la tasa, aunque en baja, sigue siendo más elevada.

El informe también advierte una desaceleración en el crecimiento de la cartera crediticia de Mercado Libre, lo que contribuye a que la morosidad gane peso relativo dentro del total de préstamos.

En la Argentina, la compañía concentra el 12% de su cartera total de créditos, con un volumen cercano a los 1.100 millones de dólares. Las líneas de financiamiento alcanzan a unos 6,3 millones de usuarios, con más de 21 millones de préstamos activos, lo que representa aproximadamente el 14% de la población.

Del total, unos 205.000 créditos corresponden a pequeñas y medianas empresas, mientras que el resto se distribuye entre usuarios individuales. El promedio de financiamiento por cliente también creció, pasando de 3 a 3,3 préstamos por persona.

El reporte señala además que el incremento de tasas de interés en el país durante el último tramo de 2025 impactó en la capacidad de pago de los usuarios, en un escenario económico que continúa mostrando tensiones en el acceso y sostenimiento del crédito.