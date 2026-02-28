Stellantis llama a revisión a modelos de Fiat, Citroën, Jeep y otras marcas por airbags Takata

El grupo automotriz reiteró el recall de vehículos fabricados entre 2004 y 2019 por posibles fallas en los airbags del fabricante japonés Takata. La revisión y eventual reemplazo serán gratuitos en concesionarios oficiales e incluyen un beneficio de $100.000 en productos y servicios de postventa.

El grupo automotriz Stellantis anunció este jueves un nuevo llamado a revisión de vehículos de las marcas Fiat, Citroën, Jeep, DS, Chrysler y Dodge/RAM fabricados entre 2004 y 2019, debido a posibles fallas en los airbags del fabricante japonés Takata.

La campaña preventiva busca verificar y, si es necesario, reemplazar los sistemas de seguridad sin costo en concesionarios oficiales. Además, los propietarios recibirán un beneficio adicional de $100.000 en productos y servicios de postventa.

El recall se enmarca en una serie de medidas globales adoptadas por la automotriz tras la detección de la posible degradación de los airbags, que podrían implicar riesgos para los ocupantes en caso de activación. A nivel mundial, más de 67 millones de vehículos ya fueron convocados a revisión por esta falla, considerada una de las más importantes en la historia del sector automotriz.

Entre los modelos afectados se encuentran el Fiat Palio, Uno, Grand Siena y Fiorino; Citroën C3, C3 Aircross, C4 y C4 Lounge; DS3, DS4 y DS5; Jeep Wrangler y Chrysler 300C; y Dodge/RAM 2500. Los conductores deben corroborar si su vehículo participa en la campaña, solicitar turno en un taller oficial y realizar el cambio si corresponde, asegurando además el acceso al beneficio de postventa.

Esta medida refuerza la seguridad de los vehículos y forma parte de la continuidad de los llamados a revisión de Takata, que años atrás admitió fallas de fabricación en sus airbags, generando múltiples recalls a nivel global.