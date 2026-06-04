Solo el 5% de los argentinos ubica a la educación como el principal problema del país

Un informe revela que la educación se ubica en el séptimo lugar entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, por detrás de la economía, la inseguridad y otros temas estructurales. La satisfacción con las políticas educativas se mantiene baja y fluctuante.

En Argentina, solo el 5% de la población considera a la educación como el principal problema del país, según un informe elaborado por Argentinos por la Educación a partir de datos de Latinobarómetro y de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés.

De acuerdo con el estudio, la educación ocupa el séptimo lugar en el ranking de preocupaciones nacionales, detrás de la economía, la política, el desempleo y la inseguridad, entre otros factores que concentran la mayor atención social.

A nivel regional, la tendencia es similar: en promedio, apenas el 3,4% de los latinoamericanos ubica a la educación como el principal problema de su país.

Diferencias por país y evolución regional

El informe detalla que, en América Latina, la educación solo figura entre los cinco principales problemas en Brasil y Uruguay. En el caso brasileño alcanza el 10% de las respuestas, mientras que en Uruguay llega al 8%.

En la evolución histórica de Argentina entre 2004 y 2024, la preocupación por la educación mostró variaciones: alcanzó picos cercanos al 9% en 2006 y 2011, volvió a crecer en 2017 y luego descendió hasta 2020. Desde entonces, registró una leve recuperación hasta el 5% actual.

Perfil de las preocupaciones

El estudio también identifica diferencias según variables sociodemográficas. La preocupación por la educación es levemente mayor entre las mujeres (7%) que entre los varones (6%). Además, aumenta en los sectores de nivel socioeconómico alto, donde alcanza el 8%, frente al 6% en los sectores más bajos.

Por edad, los jóvenes de entre 26 y 40 años son quienes más relevancia le asignan al tema (7%), mientras que en mayores de 61 años desciende al 4%.

Baja satisfacción con las políticas educativas

En relación con la percepción de la política educativa, el informe muestra niveles de satisfacción bajos y variables. Entre 2018 y 2026, la aprobación osciló mayormente entre el 20% y el 35%, con un pico cercano al 45% entre 2019 y comienzos de 2020, seguido de una caída en 2022 y una leve recuperación en los últimos años.

Actualmente, la satisfacción se ubica en torno al 28%, posicionando a la educación en el octavo lugar entre las áreas de política pública evaluadas por la ciudadanía.

Un debate sobre el lugar de la educación

Desde los equipos que elaboraron el informe señalaron que, si bien la educación es reconocida como una herramienta clave para el desarrollo, no ocupa un lugar prioritario en la agenda de preocupaciones inmediatas.

En ese sentido, distintos especialistas advierten sobre la necesidad de reforzar su centralidad en las políticas públicas y en el debate social, especialmente en contextos de crisis económicas y sociales donde otras urgencias tienden a desplazarla del centro de la discusión pública.