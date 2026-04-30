Solo 1% de jóvenes vulnerables se gradúa en Argentina: la ONG que logra revertir la deserción universitaria

Mientras la mayoría abandona la universidad, Asociación Civil Puentes impulsa un modelo de acompañamiento que mejora la graduación y la inserción laboral. Ya alcanza a cientos de estudiantes en todo el país.

En Argentina, el acceso a la universidad no garantiza la graduación para los jóvenes de sectores vulnerables. Aunque alrededor del 12% logra ingresar, apenas el 1% finaliza sus estudios sin apoyo sostenido. En este escenario, la Asociación Civil Puentes se posiciona como un caso destacado al desafiar esa estadística con resultados concretos.

Con un modelo integral de acompañamiento, la organización logró que el 100% de los participantes de sus programas sean la primera generación universitaria en sus familias y que un 36% acceda a empleos profesionales de calidad.

Deserción universitaria en Argentina: una brecha que persiste

El bajo nivel de graduación entre jóvenes de contextos vulnerables expone una problemática estructural en el sistema educativo. Las dificultades económicas, la falta de redes de apoyo y la adaptación al ámbito universitario son algunos de los factores que explican el abandono.

Frente a este escenario, propuestas como la de Asociación Civil Puentes buscan intervenir de manera directa en la trayectoria educativa de los estudiantes.

Un modelo integral que combina apoyo económico y acompañamiento

Desde 2005, la organización implementa un programa de becas universitarias basado en tres pilares clave:

Apoyo económico : asistencia mensual para cubrir gastos académicos.

: asistencia mensual para cubrir gastos académicos. Tutorías personalizadas : seguimiento individual con foco en la contención y planificación.

: seguimiento individual con foco en la contención y planificación. Talleres formativos: espacios para desarrollar habilidades como gestión del tiempo, manejo del estrés y preparación laboral.

Este enfoque busca no solo garantizar la permanencia en la universidad, sino también fortalecer competencias para el futuro profesional.

Resultados: más graduados y empleo de calidad

En los últimos cinco años, el impacto del programa se consolidó con indicadores concretos:

176 jóvenes acompañados , con un crecimiento sostenido de la organización.

, con un crecimiento sostenido de la organización. 36% con empleo profesional , muchos en empresas de primera línea.

, muchos en empresas de primera línea. Expansión federal, con presencia en provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, además de su base en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estos datos reflejan una mejora no solo en la permanencia educativa, sino también en la inserción laboral posterior.

Alianzas estratégicas con empresas y organizaciones

El crecimiento de Asociación Civil Puentes se sostiene en acuerdos con el sector privado y otras organizaciones. Entre sus principales aliados se encuentran Banco Galicia, Accenture, Fundación Navarro Viola, IWA y Río Tinto.

Además, articula acciones con entidades como Cimientos y Reciduca, con el objetivo de ampliar el alcance de sus programas y potenciar recursos.

Educación y oportunidades: el desafío a largo plazo

Desde la organización destacan que el objetivo no es solo que los jóvenes finalicen sus estudios, sino que logren una inserción laboral sostenible y de calidad.

Con una trayectoria iniciada en 1996, Asociación Civil Puentes apuesta a un modelo que combina educación, contención y oportunidades como herramientas clave para romper el ciclo de vulnerabilidad y generar movilidad social.