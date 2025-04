Solidaridad en Francia con la huelga general de los trabajadores argentinos   

​

Desde París

La Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, ACAF, reincide en la organización exitosa de otra concentración en París, frente a la embajada argentina. Esta vez acompañada por el Colectivo de Argentinos en Lucha de París, y un amplio abanico de organizaciones sindicales francesas en solidaridad con la huelga general de 24 horas convocada por la CGT y apoyada por las dos CTA.

La concentración fue precedida por una movilización de unas cien personas, que partió de la plaza del Trocadero y once de noviembre a las 18.30 y llegó a la puerta de la embajada media hora después. Durante la marcha muchos transeúntes miraban, algunos hacían fotos y otros expresaban su solidaridad con los manifestantes. La marcha fue posible gracias a la autorización de la Dirección de Orden Público y Circulación de París ante la solicitud presentada por la ACAF y el sindicato francés de la Unión Sindical Solidarios.

Al llegar a la sede diplomática, una delegación integrada por la copresidenta de ACAF, Laura Franchi, junto a los representantes gremiales Romain Descottes de CGT y Nara Cladera de Solidarios, hicieron entrega de un documento a María Victoria Stöger, la segunda en jerarquía de la sede argentina de París, luego del embajador Ian Sielecki. Stöger los recibió en la puerta sin hacerlos ingresar al edificio, y ante la crítica de la representante sindical de Solidarios, que señaló que no le parecía normal ser recibidos de esta manera, Stöger argumentó que había mucha gente en la sede diplomática. Cladera le relató a Página/12 que mientras ellos eran recibidos en la vereda, “iban ingresando invitados muy elegantes al vernissage que se celebraba en ese momento”. Efectivamente en la embajada había una exposición artística y gente bailando tango, “los vimos a unos 70 metros”, contó Franchi. “Parecía que todo estaba en orden, como si no pasara nada, y fue realmente impactante, porque sentimos que había dos mundos, uno afuera y otro adentro de gente que creo que no tiene una conciencia de lo que está pasando”, agregó.

En el documento entregado a la funcionaria argentina se “denuncia la política neoliberal y liberticida del gobierno de Milei” y se expresa la “solidaridad con el movimiento de trabajadores y jubilados que sufren la represión instaurada por el protocolo de la ministra de seguridad Patricia Bullrich”. La carta de ACAF y los Argentinos en Lucha de París fue acompañada de la firma de los sindicatos franceses : La Cfdt (Confederación Francesa Democrática del Trabajo), la CGT, FO (Fuerza Obrera), FSU (Federación Sindical Unitaria), UNSa (Unión Nacional de Sindicatos Autónomos) y Solidarios. El apoyo de las organizaciones gremiales al reclamo de los trabajadores argentinos traduce la importancia que representa para los sindicalistas galos la lucha que se libra contra las políticas de ajuste de Milei.

En los discursos que se dieron frente a la sede diplomática, el representante de la CGT Benoît Martin condenó particularmente la represión del 12 de marzo contra la manifestación de los jubilados que dejó al fotoperiodistia Pablo Grillo gravemente herido. Martin comentó que frente a los reclamos “Milei está en una huida libertaria, con más recortes en salud, educación…” y añadió que “somos totalmente solidarios con el pueblo argentino, con los trabajadores que están hoy en huelga”.

En su intervención, Cladera remarcó que la intersindical francesa va a estar muy atenta y vigilante ante la represión del gobierno argentino y dio a conocer una importante iniciativa de apoyo internacional al movimiento social y de trabajadores argentinos, anunciando que la intersindical francesa va a denunciar ante la OIT el protocolo de Bullrich.

Por último, Cladera dio a conocer a este diario que el sindicato francés Solidarios invitó al secretario general del sindicato argentino del Subte, Beto Pianelli, para que este haga una gira pedagógica por Francia. “¿Cómo se puede luchar en el día a día contra un gobierno de extrema derecha?”, preguntó Cladera. Precisamente con el objetivo de dar herramientas a la resistencia sindical francesa, la Unión Sindical Solidarios invitó a Pianelli, para que el argentino transmita su experiencia y esta sirva para las luchas en Francia contra la motosierra que asoma en el horizonte impulsada por políticos de centro, derecha y extrema derecha francesa.