Silencio de Javier Milei, un escueto mensaje de Cancillería y el odio del Gordo Dan 

El gobierno que encabeza Javier Milei no dejó pasar la oportunidad que le brindó la muerte de José “Pepe” Mujica para ratificar su vocación de marginalidad a nivel regional. A diferencia de los líderes de América Latina y pese a que el presidente pasa la mayor parte del tiempo consumiendo redes sociales, el Ejecutivo no difundió ningún comunicado ni publicó una línea para despedir al ex presidente de Uruguay. Lo más cercano a un pronunciamiento oficial fueron dos palabras del sórdido streamer y aplaudidor libertario Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”, que celebró la muerte con un breve “uno menos” en su cuenta de X.

A contramano de sus pares de Colombia, Gustavo Petro, del boliviano Luis Arce, del chileno Gabriel Boric y de Lula Da Silva, de Brasil, quienes le dedicaron a Mujica largas y sentidas despedidas, Milei prefirió el silencio. Tampoco hubo mensajes oficiales emitidos desde las cuentas oficiales de Casa Rosada o la Oficina del Presidente.

Mujica en su momento describió a Milei como un “contrapeso muy negativo” para la región, por su intención de “fracturar” planes para actuar en conjunto con Brasil de la mano de Lula. “El gobierno de Milei es una locura. Y es consecuencia de la desesperación que puede permitir generar una sociedad el fenómeno de la hiperinflación. Es lo que le pasó a la República de Weimar en la década del ’30. El pueblo más culto, más desarrollado de Europa, terminó votando a Hitler”, comparó. “Los pueblos se pueden equivocar porque la hiperinflación desespera a la gente. Y entonces es capaz de apostar por cualquier cosa que esté en contra”, explicó.