Siguen los cruces entre el ministro Caputo y Ricardo Darín por el precio de las empanadas  

Un insólito cruce se desató este fin de semana y siguió hasta este lunes entre el actor Ricardo Darín y el ministro de Economía Luis Toto Caputo, luego de que el artista cuestionara la difícil situación que atraviesa el país y mencionara, como ejemplo, el precio que tiene en la actualidad una docena de empanadas.

En un programa televisivo el actor criticó el blanqueo de dólares y se refirió al alto precio de los bienes y lo difícil que atraviesa esta situación buena parte de los argentinos. Luego, el ministro Caputo reaccionó de modo intolerante con Darín a través de redes y televisión. Hoy el actor respondió al ataque que recibió por parte del ministro Caputo.

Este sábado, el protagonista de la exitosa serie El Eternauta participó como invitado del programa de televisión que conduce Mirtha Legrand, donde cuestionó la utilidad del nuevo blanqueo que lanzó el Gobierno para echar mano a los “dólares guardados bajo el colchón”.

“¿Cómo ves a la Argentina?”, preguntó durante el programa la conductora, a lo que Darín contestó con sarcasmo: “La veo fantástico, lo veo muy bien. Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados…”.

“La verdad no entiendo nada, me llama la atención esto de sacar los dólares del colchón, ¿de quién están hablando? Una docena de empanadas cuesta 48.000 pesos, así que no comprendo de qué están hablando, hay mucha gente que la está pasando muy mal”, continuó Darín sobre la situación de la Argentina, con por ejemplo un consumo que acumuló 15 meses de caída y con la mayoría de los jubilados cobrando un tercio de la canasta básica.

Legrand se limitó a responder: “Los precios son terribles, terribles, no alcanza la plata”.

Horas más tarde, en una insólita reacción, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, salió con los tapones de punta y le respondió a Darín por redes sociales: “Las empanadas no valen eso Ricardito (…) Quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos”, escribió el funcionario.

Luego, en una entrevista televisiva, el ministro calificó el comentario de Darín como “una estupidez”, asegurando que le dio “vergüencita”. El actor “se quiso hacer el nacional y popular, y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”, opinó.

Este lunes, Darín lamentó las declaraciones de Caputo y dijo que debería ser más educado. “Los precios están elevados, la gente lo sabe. Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno y del señor Caputo, que me trató de Ricardito. Fue bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia”, opinó el actor.

“Debería ser un poco más educado. No entiendo por qué me trata mal y me dice ‘Ricardito, lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido. Más allá de eso, reinterpretar lo que quise decir va en cada uno. Es una oportunidad para comprobar cuanta gente hay cargada y que vuelca todo su odio. Te acusan de cosas que no soy”, agregó.

Y concluyó: “Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto, hay que cuidar las formas. Si desde arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo, nosotros estamos abajo, somos ciudadanos”.