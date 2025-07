Sigue el éxodo de funcionarios libertarios en la exSecretaría de Derechos Humanos 

​

La abogada libertaria Natalia Oriolo, responsable del degradado Archivo Nacional de la Memoria (ANM) desde principio de año, presentó su renuncia tras anoticiarse de que le habían otorgado un contrato por apenas 1.500.000 pesos brutos mensuales, cifra que consideró “insultante frente a la magnitud de las funciones que he cumplido para este gobierno”. A pesar de su férreo alineamiento con el discurso y las prácticas de La Libertad Avanza, público y notorio en sus redes sociales, donde inclusive elogió al presidente Javier Milei por tener “el menor salario en la región”, la mujer explicó que los seis meses de trabajo sin remuneración más la cifra con la que pensaban recompensar su militancia configuran “una inadmisible falta de respeto, consideración y valoración” por los servicios prestados.

Oriolo llegó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2004, durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde, para quien se deshacía en elogios, según recuerdan sus compañeros de entonces. Tras la muerte de Duhalde, en 2012, pasó al Archivo Nacional de la Memoria, donde ni siquiera trabajó como abogada. Con el ascenso de Milei se reconvirtió en ultralibertaria, actitud que le valió su designación de hecho, pero sin cobrar –según admitió en su carta de renuncia– al frente del ANM, uno de los blancos predilectos de la gestión de Milei y Villarruel. “Abogada y libertaria”, así mismo se definía en sus redes sociales.

Desde su flamante cargo, en los primeros meses de 2025 le abrió las puertas del ANM a Santiago Oría, documentalista personal de Milei, para que filmara un video sobre el 49º aniversario del último golpe de Estado. No solo, sino que escribió orgullosa al respecto. “Tuve el honor de trabajar con el #1. Gracias por hacer Argentina grande otra vez! VLLC”, posteó en las redes sociales junto a una foto con Oría sonrientes en la ex ESMA. Ese material incluyó una grabación en la biblioteca del Centro Cultural Haroldo Conti del panfletista de La Libertad Avanza Agustín Laje Arrigoni –que además tiene denuncias en su contra por apología del delito e incitación a la violencia colectiva impulsadas por organismos de derechos humanos–, sobrino nieto del coronel Raúl Fierro, torturador condenado por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino La Perla, en Córdoba.

Sus compañeros recuerdan que Oriolo asistía al personal de seguridad sobre quién podía o no ingresar al ANM, pero sobre todo por un mail que envió a los espacios de memoria advirtiendo que debían pedir autorización con 20 días hábiles de antelación al subsecretario Alberto Baños para cualquier actividad que quisieran organizar. Fue en febrero de este año, cuando tras la escandalosa suspensión el show de Milo J en la ex ESMA, Baños envió un correo a todos los coordinadores de esos espacios en el que prohibía que se realicen actividades sin su aprobación y les informaba que aquellas que ya estaban programadas pero que no tienen autorización, deben ser canceladas. Los correos llevaban la firma de Oriolo y estaban en copia con Emilce Gallo, también proveniente de gestiones anteriores y reconvertida en funcionaria libertaria a cargo de la Dirección Nacional de Sitios, que tienen entre sus hitos el intento de cerrar a la cooperativa El Grito del Sur del CCD Virrey Cevallos.

El lunes último, según explicó en su carta de renuncia, Oriolo tomó conocimiento de que le habían otorgado un contrato “cuya retribución bruta mensual asciende aproximadamente a $1.500.000”, cifra que consideró “manifiestamente incompatible con las funciones y responsabilidades que he asumido de forma sostenida y documentada, profundizando el destrato institucional y la invisibilización de mi desempeño”.

En una nota dirigida a Baños y al ministro Mariano Cúneo Libarona, entre otros, manifiesta su “más absoluto rechazo ante la situación de extrema gravedad institucional y personal que se ha generado en el marco de mi desempeño como responsable a cargo del Archivo Nacional de la Memoria”. En el texto, Oriolo explica que desde el 16 de enero último “he ejercido funciones efectivas correspondientes a una Dirección Nacional, asumiendo la responsabilidad institucional, la carga horaria y el nivel de compromiso que dicho rol exige, sin haber percibido remuneración alguna hasta la fecha”.

“Hace ya más de dos meses que se me informa reiteradamente que ‘voy a cobrar esta semana’, lo cual, en el contexto actual, resulta una burla inaceptable y una profundización del destrato. Esta situación configura una inadmisible falta de respeto, consideración y valoración hacia mi persona y hacia el trabajo que he desempeñado con integridad, compromiso y profesionalismo (sic) a lo largo de estos seis meses”, se explayó.

“Por todo lo expuesto, solicito de manera inmediata la baja del contrato mencionado, así como también la baja en el sistema GDE, la casilla de correo institucional y en cualquier otra plataforma o sistema del Ministerio de Justicia en el que figure como usuaria activa”, reclamó. También pidió su “exclusión formal” de las causas judiciales donde se había presentado en nombre de la Secretaría. Aclaró que en la semana visitará el ANM para “retirar mis efectos personales”.