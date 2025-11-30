Siete chicos internados por un reto viral que los insta a prenderse fuego: fuerte advertencia de especialistas

El Hospital del Quemado registró un incremento de adolescentes heridos por imitar un peligroso desafío difundido en TikTok. En menos de seis meses atendieron a siete varones de entre 12 y 17 años con quemaduras graves. Alertan sobre el impacto de los contenidos que consumen los jóvenes en redes.

En los últimos meses, médicos del Hospital del Quemado advirtieron un preocupante aumento de casos de adolescentes lesionados por retos virales, una tendencia que generó alarma sobre el contenido que los chicos consumen en redes sociales.

“En menos de seis meses recibimos siete pacientes varones de entre 12 y 17 años con la misma causa de producción de quemadura”, alertó Valeria Fernández, jefa de guardia del centro de salud, en diálogo con TN.

Según explicó, todos los chicos replicaron un desafío extremadamente peligroso, surgido en 2014 en Estados Unidos, que consiste en prenderse fuego con alcohol y ver cuánto tiempo pueden resistir antes de apagarse con agua. “Ellos copiaron este reto, que se viralizó otra vez. Luego debían apagarse con una fuente de agua”, detalló.

Generalmente, estos videos se graban dentro del baño de una casa, por la cercanía con la ducha, o cerca de piletas para apagar rápidamente las llamas. Siempre se realizan sin supervisión adulta. “En su mayoría, un amigo los filma y a veces hay un tercero que lo prende fuego”, agregó.

Las señales de alarma en el hospital se encendieron cuando comenzaron a ingresar varios menores con lesiones similares. “Los pacientes que estuvieron internados tenían más del 20% del cuerpo quemado, con quemaduras intermedias y profundas. Todas requieren cirugías reparadoras”, explicó Fernández.

A partir de estas coincidencias, las autoridades del centro médico iniciaron una investigación. En todos los interrogatorios, los adolescentes dieron la misma respuesta: habían copiado desafíos de Internet.

“La motivación es lograr el like y el reconocimiento. Se sienten como un superhéroe que logra apagarse el fuego”, sostuvo la especialista.

Fernández pidió a las familias redoblar la supervisión y la conversación con los chicos sobre los riesgos del fuego. “La unión del alcohol con fuego es mortal. Las quemaduras pueden ser gravísimas e incluso poner en riesgo la vida. Una vez que lo hicieron, no hay vuelta atrás”, remarcó.

También explicó que la recuperación de estos pacientes implica dos meses de internación y entre seis meses y un año de rehabilitación.

Por último, señaló cómo actuar ante una situación de este tipo: “Si una persona se está prendiendo fuego, la forma inmediata de intervenir es cubrirla con sábanas embebidas en agua fría o envolverla en una colcha para apagar las llamas con golpes. No se debe tirar agua ni administrar medicación sin un especialista. Luego, trasladarla al Hospital del Quemado”.