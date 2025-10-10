Show libertario en modo campaña: Lorena Villaverde se hizo un narcotest y subió el video a las redes 

​

En el universo libertario, donde todo se vuelve show, la diputada rionegrina Lorena Villaverde decidió responder a las acusaciones de narcotráfico con una cámara y una rinoscopia. En un video publicado en sus redes sociales, la candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA) se grabó entregando una muestra de orina y sometiéndose a un procedimiento médico en la nariz, en un intento por despejar las sospechas.

“Soy diputada nacional y me han dicho que soy narcotraficante. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién”, dice al inicio del registro, antes de mostrar a cámara los resultados de un test que –según afirma– dio negativo para cocaína, marihuana, anfetaminas, éxtasis y opiáceos. “La confianza se gana con hechos, no con discursos”, concluye.https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9rwqp2

Villaverde mantiene una relación cercana con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Federico “Fred” Machado, empresario extraditado por narcotráfico y lavado de dinero. Ciccarelli incluso habría prestado su camioneta blindada para la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.