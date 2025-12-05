Senasa suspende las importaciones de jamones y chorizos desde España por un brote de Peste Porcina Africana

El Senasa dispuso la suspensión temporal de importaciones de productos porcinos como jamones y chorizos procedentes de España, tras detectarse Peste Porcina Africana en jabalíes de Barcelona. La medida apunta a evitar el ingreso del virus al país, aunque la enfermedad no afecta a las personas.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) anunció la suspensión temporal de las importaciones de jamones, chorizos y otras salazones porcinas provenientes de España, luego de que se confirmara la presencia de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes de la provincia de Barcelona.

La medida se tomó después de la comunicación oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que encendió las alertas en toda la región.

Qué es la Peste Porcina Africana y por qué preocupa

La PPA es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y silvestres, y provoca altas tasas de mortalidad.

Aunque es grave para la producción porcina, no representa un riesgo para los seres humanos ni altera la inocuidad de los alimentos de origen porcino.

El virus puede sobrevivir por largos períodos en el ambiente y en productos derivados del cerdo, lo que lo convierte en un patógeno de alto riesgo sanitario para países libres de la enfermedad, como la Argentina y gran parte de Sudamérica.

Qué productos quedan prohibidos y cuáles podrán ingresar

El Senasa aclaró que únicamente se permitirá el ingreso de mercancías cuyo proceso de elaboración garantice la inactivación del virus. Entre los productos habilitados se encuentran:

Jamones madurados por más de 6 meses

Productos cocidos

Tripas saladas con tratamiento de inactivación

Alimentos para mascotas extrusados o enlatados

Quedarán prohibidos hasta nuevo aviso:

Jamones crudos con menos de 6 meses de maduración

de maduración Chorizos secos

Salazones y otros productos de riesgo sanitario

Refuerzo de controles en fronteras, puertos y aeropuertos

A partir de la alerta, el organismo reforzó la vigilancia en:

Puertos y aeropuertos internacionales

Puestos fronterizos terrestres

Controles de cargas comerciales

Además, el Senasa reiteró que desde 1999 está prohibido que viajeros ingresen productos porcinos a la Argentina, independientemente de la situación sanitaria del país de origen.

Los residuos de aviones y buques, otro punto crítico

El organismo sanitario informó que también controla de manera estricta los residuos internacionales provenientes de aviones y buques procedentes de zonas donde la PPA es endémica, ya que constituyen una de las vías más frecuentes de dispersión del virus.