Señal positiva para Argentina: S&P mejoró la calificación de la deuda soberana

Standard & Poor’s elevó la calificación de la deuda soberana argentina de CCC+ a B-. Qué implica la decisión y cómo reaccionó el Gobierno.

La agencia Standard & Poor’s (S&P) elevó la calificación de la deuda soberana de largo plazo de Argentina en moneda extranjera desde CCC+ hasta B-, y mantuvo la perspectiva estable. Se trata de una nueva mejora en la evaluación crediticia del país por parte de una calificadora internacional.

La decisión llega en un contexto en el que otras agencias también habían mostrado señales de revisión al alza en los últimos meses, lo que refuerza una percepción más favorable sobre el escenario económico argentino.

Tras conocerse el anuncio, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la medida en redes sociales con un breve mensaje acompañado de banderas argentinas.

Qué dijo la calificadora sobre la decisión

De acuerdo con el informe, la mejora refleja una menor percepción de riesgo sobre la capacidad de pago del país y una evolución reciente de los fundamentos macroeconómicos.

S&P también vinculó la decisión a factores como el orden fiscal, la desaceleración inflacionaria y los cambios en la política económica orientados a la estabilización de variables clave.

Aunque la nota continúa dentro del rango considerado especulativo, la suba representa un avance respecto de las evaluaciones previas.

Cómo queda posicionada Argentina frente a otras agencias

Con esta actualización, la calificación de S&P queda alineada con la que mantiene actualmente Fitch Ratings, que también había realizado una mejora similar semanas atrás.

En contraste, Moody’s sostiene una nota de “Caa1” con perspectiva estable, lo que refleja todavía una visión más cauta sobre la situación crediticia del país.

Las agencias de riesgo suelen analizar variables como la sostenibilidad fiscal, la acumulación de reservas, la estabilidad institucional y la capacidad de acceso al financiamiento antes de modificar sus calificaciones.

Qué implica para la economía argentina

Si bien la mejora no implica un cambio de categoría hacia el grado de inversión, sí puede tener impacto en la percepción de los mercados internacionales.

Una mejor calificación suele asociarse a una reducción gradual del riesgo país y a posibles mejoras en las condiciones de financiamiento para el sector público y privado, aunque su efecto depende del contexto global y de la evolución interna de la economía.

En este caso, la decisión de S&P es interpretada como una señal de mayor estabilidad relativa en comparación con los niveles de estrés financiero de años anteriores.

Un escenario todavía en observación

Pese a la mejora, la calificación de Argentina continúa dentro del segmento especulativo, lo que implica que persisten riesgos elevados en materia económica y financiera.

El comportamiento de las reservas, la evolución del tipo de cambio y la consolidación del equilibrio fiscal seguirán siendo variables clave en futuras revisiones de las calificadoras.