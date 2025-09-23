Senado: la oposición busca interpelar a Guillermo Francos 

​

Senadores de Unión por la Patria presentaron este martes un proyecto de resolución para citar a interpelación al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de iniciar una “moción de censura o, en su defecto, de remoción” por “incumplimiento de sus deberes de funcionario público”. La cita, explicaron, se debe a su decisión de suspender la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Este lunes, diputados de Encuentro Federal hicieron lo propio en la Cámara Baja, donde presentaron un proyecto de resolución para pedir la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete, por “incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, por dictar decretos nulos e inconstitucionales, y por no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, en el contexto de gobernar sin presupuesto”.

“El Congreso aprobó la ley de Emergencia en Discapacidad. Milei la vetó. El Congreso insistió, con 2/3 de los votos. Milei promulga la ley, pero no la aplica. Desde @Senadores_UxP y @Diputados_UxP vamos a avanzar en la solicitud de moción de censura al Jefe de Gabinete”, comunicó este martes el bloque de Unión por la Patria de la Cámara Alta.

https://twitter.com/Senadores_UxP/status/1970486038394208560

En el proyecto de resolución, los legisladores piden citar a Francos al Senado “para ser interpelado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, a los efectos del tratamiento de una moción de censura y/o, en su defecto, la remoción, por la decisión de ‘suspender’ la ejecución de la Ley N° 27.793 de emergencia nacional en materia de discapacidad”.

Con esa decisión, explican los senadores, Francos está “incumpliendo sus deberes de funcionario publico, avasallando las facultades del Congreso y atentando contra la división de poderes que se encuentra en la base de nuestro sistema constitucional”.

En el artículo 2 del proyecto, los senadores también dejan establecido que la moción de censura o la remoción sea resuelta “en la misma sesión en que se lleve a cabo su interpelación”.