Semana Mundial del Glaucoma: el 50% de los argentinos desconoce que lo padece

Más de un millón de personas en Argentina conviven con glaucoma, la principal causa de ceguera irreversible; especialistas recomiendan controles oftalmológicos anuales desde los 40 años.

Del 8 al 14 de marzo se celebra la Semana Mundial del Glaucoma, con el objetivo de concientizar sobre esta enfermedad que afecta a más de 80 millones de personas en todo el mundo. Se estima que la mitad de quienes padecen glaucoma desconocen que lo tienen, debido a la ausencia de síntomas en las etapas iniciales.

Prevalencia en Argentina y riesgo por edad

En el país, más de un millón de personas conviven con glaucoma, que afecta al 6% de los mayores de 40 años y al 10% de los mayores de 70. Sin embargo, el 50% de la población nunca se realizó un control de presión ocular, lo que dificulta la detección temprana.

“El glaucoma es crónico y progresivo, daña el nervio óptico y provoca pérdida del campo visual sin generar síntomas ni dolor, por lo que muchas veces se detecta tarde, cuando el daño es irreversible”, explicó el Dr. Gabriel Bercovich, médico oftalmólogo y vicepresidente de la Asociación Argentina de Glaucoma (ASAG).

Importancia de los controles y factores de riesgo

Especialistas recomiendan realizar un control oftalmológico anual a partir de los 40 años, incluso antes si existen factores de riesgo como antecedentes familiares, presión intraocular elevada, miopía o hipermetropía alta, o diabetes.

“No hay que esperar a tener síntomas. El diagnóstico temprano permite tratamientos efectivos con gotas o láser que preservan la visión y la calidad de vida”, agregó Anahí Lupinacci, médica oftalmóloga especialista en glaucoma y subjefa del servicio de oftalmología del Hospital Universitario Austral.

Seguimiento y avances terapéuticos

Los pacientes diagnosticados deben mantener controles periódicos, al menos una o dos veces al año, bajo supervisión oftalmológica de por vida. Esto garantiza que el tratamiento sea efectivo y permite acceder a nuevas terapias en desarrollo.

El mensaje de los especialistas es claro: aunque el glaucoma no dé señales visibles, el control médico puede marcar la diferencia y prevenir la ceguera irreversible.