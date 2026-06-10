Según UNICEF, la pobreza infantil bajó al 42,3% en 2025, aunque más de 5 millones de chicos siguen afectados

Aunque el indicador registró su nivel más bajo desde 2018, más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes continúan viviendo en hogares pobres. UNICEF advirtió que las proyecciones para 2026 muestran señales de alerta y anticipan un posible repunte de la pobreza infantil.

La pobreza infantil en Argentina alcanzó el 42,3% durante el segundo semestre de 2025, según un informe difundido este martes por UNICEF. Si bien el indicador mostró una mejora respecto de años anteriores y se ubicó en su nivel más bajo desde 2018, todavía afecta a más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

El estudio señala que la reducción se produjo de manera sostenida durante tres semestres consecutivos, luego del fuerte deterioro registrado en 2024. Sin embargo, el organismo advirtió que la recuperación continúa siendo frágil y que las proyecciones para 2026 muestran señales de alerta.

De acuerdo con los datos elaborados sobre la base de información oficial, al cierre de 2025 unos 5,1 millones de menores de edad vivían en hogares bajo la línea de pobreza, frente a los 6,3 millones registrados un año antes.

En tanto, la indigencia infantil se ubicó en el 9,4%, lo que representa alrededor de 1,1 millones de chicos que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria.

La pobreza infantil sigue por encima de la media nacional

El informe remarca que los niveles de pobreza e indigencia entre niños, niñas y adolescentes continúan siendo significativamente más elevados que los registrados para la población general.

Mientras la pobreza total se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, la infantil alcanzó el 42,3%. Del mismo modo, la indigencia fue del 6,3% para la población total y del 9,4% entre los menores de edad.

UNICEF destacó que la pobreza infantil se concentra principalmente en hogares con bajo nivel educativo, empleos precarios, residencia en barrios populares y familias con mayores responsabilidades de cuidado.

Asimismo, señaló que los hogares monoparentales encabezados por mujeres continúan siendo uno de los sectores más vulnerables debido a las dificultades para generar ingresos y afrontar las tareas de cuidado.

Alerta por un posible repunte en 2026

Pese a la mejora registrada durante 2025, el organismo internacional advirtió que las estimaciones preliminares para el primer semestre de 2026 anticipan un posible incremento de la pobreza infantil hasta el 44,4%.

Según el informe, esta situación refleja que la recuperación aún no está consolidada y que será necesario seguir de cerca la evolución de variables como los ingresos familiares, la inflación, el empleo y las políticas de asistencia social.

En ese sentido, UNICEF destacó el papel de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar para evitar que una mayor cantidad de hogares caiga en la indigencia, aunque señaló que su impacto sobre la pobreza total resulta más limitado debido al aumento del costo de vida.

El organismo concluyó que sostener la cobertura de estas herramientas y actualizar periódicamente sus montos será clave para evitar un retroceso en los indicadores sociales durante los próximos meses.