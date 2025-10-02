Se viene el rechazo doble a los vetos 

​

Durante la mañana de hoy se llevará adelante la sesión para rechazar los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento a las universidades. El encuentro comenzará las 10. La oposición buscará frenar otro veto del presidente Javier Milei, del mismo modo que se efectuó con la ley de emergencia en discapacidad.

Los jefes de bloque del Senado se reunieron ayer por la tarde en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y confirmaron lo que el pleno sesionará para rechazar los vetos presidenciales de las leyes que declara la emergencia pediátrica y para la mejora los presupuestos de universidades públicas. Como las decisiones del Ejecutivo ya fueron rechazadas por Diputados, las mismas quedarían desactivadas de manera total y, entonces, las dos normas serían reactivadas para su inmediata promulgación.

En la última votación en el Senado, durante el mes de agosto, la definición también fue holgada: 58 votos a favor y 10 en contra para el fondo de universidades y 60 apoyos y 8 rechazos para la iniciativa del Garrahan.

Además de los vetos, la oposición también buscará agregar al temario el proyecto presentado por la oposición que tiene el objetivo de blindar el programa nuclear argentino y frenar la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), que tiene a su cargo tres centrales nucleares. Bajo el título “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”, con las firmas del presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que dispuso la privatización de parte de la empresa.