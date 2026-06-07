Se produjeron incidentes en el homenaje al Indio Solari: ocho detenidos y dos policías heridos

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La convocatoria espontánea para despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota terminó con enfrentamientos entre fanáticos y efectivos de la Policía de la Ciudad. Hubo corridas, botellazos y ocho personas detenidas. Este domingo se realiza el velatorio público en Avellaneda.

La despedida de los seguidores de Carlos “Indio” Solari en el Obelisco porteño derivó este sábado por la tarde en incidentes que dejaron ocho personas detenidas y dos policías heridos, según informaron fuentes oficiales.

Los disturbios comenzaron cuando efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron un operativo para retirar vendedores ambulantes que comercializaban bebidas alcohólicas en las inmediaciones del emblemático monumento, una actividad prohibida en ese sector del centro porteño.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron mercadería y desalojaron a varios vendedores que ofrecían cerveza, fernet y otras bebidas a los asistentes del banderazo organizado en homenaje al músico. La intervención generó tensión entre algunos grupos de fanáticos, que comenzaron a increpar a los agentes y luego se produjeron corridas y lanzamiento de botellas.

La convocatoria había sido impulsada por seguidores del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tras conocerse la noticia de su fallecimiento. Miles de personas participaron de homenajes espontáneos en distintos puntos del país para recordar a una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Solari murió el viernes a los 77 años luego de atravesar durante una década la enfermedad de Parkinson. Según trascendió, la autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular (ACV) no traumático. El fallecimiento ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Este domingo, desde las 11, se desarrolla el velatorio público en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda. Desde las primeras horas de la jornada comenzaron a llegar cientos de fanáticos para darle el último adiós al artista.

La familia informó que la ceremonia permanecerá abierta el tiempo que sea necesario para que todos los seguidores puedan despedirse del músico que marcó a generaciones con su obra y legado cultural.