Se conoció el escrutinio definitivo en cinco de los distritos más parejos 

Ayer se conoció el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del domingo y se confirmaron los resultados en las cinco provincias donde la diferencia entre las principales fuerzas era muy ajustada, alrededor del 1 por ciento, y definía el ingreso al Congreso. En La Rioja, La Pampa y Santa Cruz se impuso el peronismo, mientras que La Libertad Avanza (LLA) retuvo sus victorias en Chaco y Chubut. Aún restan conocerse el recuento de los votos en la provincia de Buenos Aires.

El peronismo riojano respaldado por el gobernador Ricardo Quintela, finalmente, ganó por 782 votos. El frente Federales Defendamos La Rioja (DLR) obtuvo 90.686 votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) logró 89.804. Es decir, que las dos bancas que se disputaba para la Cámara de Diputados quedaron divididas entre la peronista Gabriela Pedrali y el libertario Gino Visconti.

Las elecciones pampeanas dieron como ganador al Frente Defendamos La Pampa, impulsado por el gobernador peronista Sergio Ziliotto, con 90.500 votos, mientras que LLA obtuvo 88.247 sufragios; la diferencia entre ambos fue de 2.253 votos.

En Santa Cruz, Fuerza Santacruceña consiguió 53.421 y LLA 52.646, con una diferencia de 775 votos. Con estos números, la lista peronista logró ingresar dos bancas en la cámara baja, que serán ocupadas por el cura Juan Carlos Molina y Moira Lanesán Sancho, mientras que Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, se quedará con la tercera.

En Chaco, LLA llegó a 291.956 sufragios, mientras que Fuerza Patria obtuvo 288.509, una diferencia de 3.447 votos. La provincia de Buenos Aires sigue siendo la incógnita mayor por su peso electoral y lo ajustado del margen entre las fuerzas.