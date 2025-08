Se avanzó con la reconstrucción de los hechos en la investigación judicial 

​

La Policía de la Ciudad cumplió con la medida de reconstrucción de los hechos en la causa que investiga las lesiones sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo, el pasado 12 de marzo durante una marcha de jubilados. Según confirmó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la red social X, la fuerza de seguridad se trasladó al lugar donde Grillo recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno por parte del cabo Héctor Guerrero, con el fin de reconstruir los hechos.

El CELS, entidad que integra Agustina Lloret, una de las abogadas defensoras de la familia Grillo, informó que la investigación tuvo un avances ya que los agentes concurrieron a la zona “para tomar medidas y fotos en vistas a la reconstrucción” de lo sucedido el pasado 12 de marzo, en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Paralelamente y en declaraciones radiales, el padre de Pablo, Fabián Grillo contó que dentro de unos días, su hijo volverá al hospital Ramos Mejía, establecimiento en el que permaneció el fotógrafo hasta el día del alta, para colocarse una prótesis en el cráneo “que le mejoraría su calidad de vida”.

“El proceso evolutivo no es como en la primera etapa, sino que es más lento. Cuando estaba en terapia intensiva, su evolución era día a día, pero ahora son procesos más largos. En primer lugar, no dependería de su casco (que usa como protección) al salir y, además, podría mejorar mucho, siempre hablando en potencial, por la presión del cráneo sobre el cerebro”, declaró el padre del fotógrafo. Asimismo, informó que ya llamaron a indagatoria al gendarme Héctor Guerrero, identificado en imágenes como el autor material del disparo que hirió a Pablo y que se realizará el próximo 2 de septiembre. En la misma línea, señaló que ya hay una condena social hacia todos los involucrados en el caso de su hijo, debido a que “es evidente” lo que ocurrió y que “alcanza con sólo ver las imágenes”.“Los sentimientos y las expectativas son variadas. No creo que haya motivos para no juzgar a esta gente, pero el Sistema Judicial Argentino nos tiene acostumbrados a ser cautos en ese sentido, pero esperemos que se logre”, concluyó Grillo.