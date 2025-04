Scott Bessent se probó la banda y el bastón, felicitó a su mejor alumno y marcó la cancha respecto a China 

​

El primer día hábil después de haber anunciado un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, la flexibilización del cepo y una inflación de de 3,7 puntos, el Gobierno recibió en Casa Rosada al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent y, como si estuvieran de fiesta, desde el oficialismo compartieron fotos del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo a las carcajadas y dándose abrazos. Si bien en Balcarce 50 especulaban con que Bessent traería bajo el brazo un refuerzo de financiamiento para la Argentina a través de una línea de crédito especial del Tesoro, nada de eso ocurrió. Interesado, entre otras cosas, por los recursos naturales del país, el funcionario de Donald Trump aterrizó en Buenos Aires para monitorear el trabajo de sus mejores alumnos, felicitarlos por el “triple ajuste” que están llevando adelante en contra de las mayorías populares y marcar territorio en el medio de su enfrentamiento comercial con China. Pidió, además, que la Argentina cancele el Swap.

Milei, que se rebajó a dar una declaración conjunta con el secretario del Tesoro (cuando correspondía que eso lo haga el ministro de Economía, no el Presidente de un país, que tiene un rango mayor), no solo le regaló ese gesto, sino que además dejó hablar al estadounidense primero, como si él fuera el dueño de casa. En su discurso leído, el argentino le pidió perdón al secretario del Tesoro porque el país le dijo no al ALCA en 2005, le rogó por una “reconciliación” y gritó en Inglés: “We are make Argentina great again”. Horas después, en medio de la devaluación después de los anuncios del viernes, el vocero presidencial Manuel Adorni compartió una foto de Milei, Caputo y el equipo del ministerio de Economía riendo a carcajadas y dándose abrazos. “Nerviosismo total en el gobierno”, escribió jocoso.

Desde el Gobierno, después de cerrar un nuevo préstamo con el FMi, que seguirá sometiendo al país durante décadas, dijeron que festejaban por “terminar con el cepo”. “Hoy la Argentina está viviendo su propio día de liberación tras 15 años de control de capitales. Hoy nos hemos desecho para siempre de ese yunque”, leyó Milei junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, que esbozaba una sonrisa. Luego, la oficina del Presidente subió en X una foto del equipo económico, con Milei en el centro, y puso “el equipo que destruyó el cepo cambiario en Argentina”, haciendo referencia a la flexibilización del mismo.

En la declaración conjunta, en tanto, Milei consideró que está forjando con el país del norte “una sociedad”, obviando la diferencia que hay en la relación de poder que nos desfavorece y, como si hiciera falta aclararlo, confirmó que se siente “un aliado firme de Estados Unidos en la región”. “Creemos que los semejantes tienen que trabajar juntos, tanto para prosperar como para protegerse mutuamente por eso la Argentina tiene la intención de ser un aliado firme de los Estados Unidos”, leyó. Por último, calificó a Latinoamérica como un territorio “asediado hace años por el virus del socialismo”.

Bessent, orgulloso de su mejor alumno, pero sin hacer ningún tipo de anuncio económico, felicitó a Milei por “ser el hombre que reconoció que el Estado no era la solución, no el problema, y se enfrentó al establishment”. También lo congratuló por “reprivatizar la economía” y auguró “un auge masivo de inversión extranjera directa”. “Bajo el liderazgo de Milei la Argentina y Estados Unidos comparten valores similares”, destacó y añadió que el gobierno de Trump siente “optimismo respecto de la nueva Argentina porque marca una ruptura con el pasado”. “Creo firmemente que Milei puede asegurar una transformación económica y confío en que él podrá llevar este país nuevamente a la era dorada”, finalizó.

En los detalles que se conocieron del Staff Report del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional –para el que Milei dijo que Bassent colaboró–, el organismo reconoció que tiene “altos riesgos financieros” con el caso de la Argentina por la cantidad de dinero que le prestó en el último tiempo, también elogiaron la “desregulación” que está llevando a cabo el ministro Federico Sturzenegger, mencionaron de la necesidad de una reforma previsional para el año que viene, de “contener” los salarios, de la reducción de subsidios y añadieron que hay que incrementar las exportaciones de energía y minería, además de privatizar las empresas estatales.

En una entrevista que, luego de la declaración conjunta Bessent dio a un medio estadounidense, el secretario del Tesoro recordó que el FMI le asignó al país 20 000 millones de dólares y el Banco Mundial 12 000 millones y remarcó que él quería venir “para mostrar mi apoyo al presidente Milei y su compromiso con lo que considero histórico para rescatar a Argentina del abismo”. Ante la consulta de si el gobierno de Estados Unidos está evaluando un esquema de aranceles cero con nuestro país, respondió: “Vamos a empezar las negociaciones y, al igual que con todos los demás países, les digo que traigan su mejor juego, veremos lo que tienen y seguiremos a partir de ahí”.

En otro tramo de la entrevista, el secretario del Tesoro se refirió al Swap que la Argentina tiene con China. Dijo: “Tienen un Swap de crédito de 18.000 millones de dólares en yuanes. Argentina, bajo el anterior gobierno peronista, obtuvo 5.000 millones de dólares, y esa cantidad seguirá pendiente. Los chinos mostraron un gran esfuerzo tras el anuncio, o en conjunción con el del FMI, por lo que se extenderá un año. Creo que, a medida que esta administración mantenga su política económica inflexible, deberían eventualmente tener suficientes entradas de divisas para poder pagarlo”. Además, descartó una línea de crédito directa del Tesoro.

Esas declaraciones de Bessent van en línea con las que hizo la semana pasada el enviado especial de los Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carone. Él dijo que no quería “entrometerse”, en medio de las negociaciones que estaba llevando a cabo la Argentina con el Fondo Monetario, pero aclaró que Estados Unidos quiere “que termine la famosa línea de crédito que tiene Argentina con China”. Y agregó: “Lo que queremos asegurarnos es que ningún acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario termine prolongando esa línea de crédito o ese Swap que tienen con China”.

Bessent añadió: “Lo que intentamos evitar (con Latinoamérica) es lo que ha ocurrido en el continente africano, donde China ha firmado varios acuerdos rapaces que se presentan como ayuda, donde se han apropiado de derechos mineros y han añadido enormes cantidades de deuda a los balances de estos países”. El funcionario de Trump mantuvo un rol destacado en medio de la guerra comercial que desató el gobierno de Estados Unidos y, en las últimas semanas, también viajó a Ucrania.

Con un particular interés por los recursos naturales estratégicos del país, entre ellos, el litio, el funcionario de Estados Unidos llegó por la mañana a Buenos Aires. Almorzó en el Palacio Bosch –la residencia del embajador en el país– con empresarios y CEO ‘s de empresas estadounidenses con importantes inversiones en el país. Luego se dirigió al ministerio de Economía para reunirse con el titular de la Cartera, Luis Caputo, con quien estuvo cerca de una hora. De allí se subió a una camioneta, e ingresó por el salón de los bustos a la Casa Rosada para encontrarse con Milei.

La Plaza de Mayo amaneció vallada y algunas calles cortadas por el importante operativo de seguridad. La Casa Rosada estaba rodeada de efectivos de la Policía Federal y personal de Casa Militar que, dentro de la casa de gobierno también bloqueó pasillos e ingresos a distintos salones a la prensa acreditada.

Antes de recibir a Bessent, el presidente se reunió en su despacho de Balcarce 50 con empresarios que viajaron junto al secretario del Tesoro. Se trató de Robert Citrone, inversor “billonaire” y fundador del Grupo Discovery, con activos en el país; Matt del Orfano, experto en economía argentina de Citrone; Matt Schlapp, presidente de Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina y socia en Tectic, empresa de lobby de EEUU.

Tras la reunión con el secretario del Tesoro, desde la Cámara de Comercio Americana en Argentina (AmCham) emitieron un comunicado con elogios en el que subrayaron: “Como socio estratégico, Estados Unidos sigue siendo fundamental para las aspiraciones de Argentina de progreso a largo plazo. La comunidad empresarial estadounidense, representada por AmCham, está dispuesta a contribuir activamente a este proceso”.