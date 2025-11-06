Santilli, sin nombramiento, ya actúa como ministro 

​

El todavía diputado nacional Diego Santilli ya se mueve como el ministro del Interior que será una vez que lo designe formalmente el presidente Javier Milei. Por caso, ya tiene agendada en la Casa Rosada un encuentro para este viernes con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y Catamarca, el peronista Raúl Jalil. La intención, según trascendió, es la de buscar acuerdos para que el oficialismo apruebe por primera vez una ley de Presupuesto.

No serían las únicas reuniones las que tiene planificado Santilli. Se supo que el lunes se encontrará con otros gobernadores como el sanjuanino Marcelo Orrego, Martín Llaryora de Córdoba y el salteño Gustavo Sáenz. Todos mandatarios amigables con la Casa Rosada, incluso el cordobés que bajó un poco el tono luego de la derrota aplastante que sufrió su candidato a diputado, Juan Schiaretti, el pasado 26 de octubre.

Santilli había dicho que su primera tarea en el cargo, para el que todavía no asumió, sería “ir a ver a los gobernadores” para alcanzar consensos necesarios sobre “las reformas que necesita el país”.

La demora en la asunción se debe a que el oficialismo dudaba en la posibilidad de frenar un intento de la oposición por tratar proyectos en el Congreso, como el Presupuesto, antes del recambio de integrantes. Ahora pareciera que se ese peligro se aplacó.

De todas formas, Santilli tendría acotada el área de influencia y trabajo debido a que buena parte de las tareas del Ministerio del Interior continuarían en manos de la Jefatura de Gabinete. Al menos eso transcendió en la Casa Rosada y podría estar dando nacimiento a una nueva pelea interna en el gabinete de Milei donde Santilli competiría con el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Su antecesor, Lisandro Catalán, le dejó una pequeña síntesis de los reclamos de los mandatarios provinciales. Los más cercanos a La Libertad Avanza sienten que no tienen un trato diferenciado, mejor, que con el resto que son más opositores. Es más, le contó a Santilli que los gobernadores no dejan de reclamar mayores fondos para sus provincias.

El futuro ministro tiene especial interés por resolver todos los inconvenientes que pueda tener el presidente Milei para asfaltar su camino hacia una candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto ya lo reconoció Santilli y generó nervios en algunos intendentes violetas, como Diego Valenzuela, que aspiran a ser candidatos en 2027.