Santilli se prueba el traje de virtual ministro de Interior 

​

Además de aventurar que va a cumplir su promesa de raparse por haber ganado la elección, Diego Santilli hizo un balance sobre lo que dejó la alianza del PRO con La Libertad Avanza que él espera que siga (con él de candidato a gobernador bonaerense, de hecho): “Hicimos una alianza LLA-PRO en provincia de Buenos Aires y en muchos distritos, que lo que hizo Mauricio Macri fue, en definitiva, fue escuchar a la sociedad que en 2023 puso a liderar a Javier Milei”, consideró Santilli.

Además, Santilli consideró que el domingo “se vio un Presidente que convocó a todos aquellos que creen que Argentina necesita un cambio para las transformaciones”. Santilli, de hecho, fue el encargado de comenzar conversaciones informales con los gobernadores: lo hizo primero con Rogelio Frigerio, gobernador del PRO de Entre Ríos y parte ya de la alianza de LLA, pero también con Gustavo Valdés, radical y gobernador de Corrientes.

“El salto es cualitativo porque la sociedad decidió eso. Dijo ´no vuelvo atrás´, y le costó y le cuesta, pero eligió creer”, consideró Santilli tras su inesperado triunfo. Inesperado por partida doble: por como llegó a encabezar la boleta – Milei no lo había elegido, de hecho antes decía que era un “corrupto”, pero la salida de José Luis Espert y un fallo judicial de segunda instancia de la Cámara Nacional Electoral lo puso al frente de la lista- y por el cambio de números con respecto a la elección de septiembre.

El propio Santilli se mostró asombrado: “Estábamos 14 puntos abajo, era un montón lo que había que descontar. Fue una tarea difícil, pero me parece que el ciudadano bonaerense eligió el cambio”. E insistió con los acuerdos: “El Presidente tuvo un gesto de ir a buscar a todos aquellos que hicieron un cambio en 2026”. “Hay que entender el tiempo que viene. La sociedad no dejó este mapa electoral porque sí: al que ganó le dio la responsabilidad de las reformas, y a los gobernadores les dijo que vayan para adelante con las reformas”, les bajó línea.