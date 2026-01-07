Santilli exige “tolerancia cero” y todo el peso de la ley contra responsables de incendios en Chubut

El ministro del Interior, Diego Santilli, respaldó al gobernador Ignacio Torres y pidió aplicar tolerancia cero ante los incendios intencionales que arrasaron más de 2.000 hectáreas en Chubut. Se coordinan evacuaciones preventivas, medios aéreos y terrestres, y se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los culpables.

El ministro del Interior, Diego Santilli, calificó de “gravedad absoluta” la situación por los incendios intencionales en Chubut y respaldó la postura del gobernador Ignacio Torres de ir “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables. Las llamas ya consumieron más de 2.000 hectáreas, afectando ecosistemas, viviendas y la economía regional.

Impacto sobre vidas y economía

Santilli subrayó que los incendios ponen en riesgo vidas humanas y trabajos vinculados al turismo, que registraba una ocupación cercana al 90% o 100%. “Destruye tu medio ambiente, tu historia y familias enteras. No podemos tolerar esto”, afirmó el ministro, enfatizando la necesidad de aplicar tolerancia cero frente a los autores de estos hechos.

Operativo en marcha

Durante la jornada, personal especializado resguardó viviendas y controló focos activos, principalmente en la zona de Puerto Patriada. Se coordinaron evacuaciones preventivas con la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Protección Civil Municipal de Epuyén, mientras que los medios aéreos y maquinaria terrestre trabajaron para contener los incendios y abrir fajas de seguridad.

Recursos y colaboración interinstitucional

El operativo cuenta con la participación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, SNMF, bomberos voluntarios, Parque Nacional Lago Puelo, Policía del Chubut, Ejército y Gendarmería, entre otros. Los recursos incluyen camionetas, autobombas, cisternas, topadoras, embarcaciones y medios aéreos como helicópteros con helibalde y aviones cisterna.

Recompensa y respaldo legal

El gobernador Torres anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quien aporte información que permita identificar a los responsables. Santilli afirmó que el Gobierno nacional respaldará totalmente a la provincia, aplicando “todo el peso de la ley” contra los responsables de los incendios que destruyen vida, naturaleza y propiedad privada.

Código Penal y prevención futura

El ministro también se refirió al nuevo Código Penal, en tratamiento en el Congreso, y aseguró que su implementación llevará tiempo, pero permitirá una visión renovada de la Argentina frente a delitos ambientales y contra la vida.