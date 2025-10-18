Santilli buscó distanciarse de Karen Reichardt 

​

Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, opinó sobre la estigmatizante frase de Karen Reichardt, quien había asegurado que quienes no voten a los libertarios en las próximas elecciones tienen una “enfermedad mental”.

Consultado por los dichos de la candidata, número dos de la lista de LLA, Santilli dijo, sin explayarse: “Me parece desafortunada esa expresión, no estoy de acuerdo”.

Reichardt es más conocida por su lenguaje y verborragia violenta que por los futuros proyectos que presentaría como legisladora. Y recientemente quedó en el centro de la polémica por calificar al kirchnerismo como “una enfermedad mental”. La declaración se produjo durante una entrevista radial en la que la exactriz intentó explicar su mirada sobre el electorado bonaerense. Para colmo, luego, en la red social X intentó aclarar el asunto pero volvió a generar repudios.

Por otra parte, Santilli se refirió al hecho de no estar en la cima de la boleta por la negativa de la justicia electoral a que se reimpriman las Boleta Única de Papel (BUP). “Estoy escalando el Himalaya en musculosa, por lo menos en el afiche estamos que es donde van a entrar al cuarto oscuro los bonaerenses y el afiche va a estar de la lista violeta”, dijo Santilli. La justicia electoral rechazó el pedido para reimprimir boletas pero permitió la impresión de nuevos afiches incluyéndolo a él y desplazando a Espert.