Santiago Maldonado: El cuerpo estuvo en agua y en tierra por un “corto tiempo” 

Cuando el 17 de octubre de 2017 se anunció el descubrimiento del cuerpo de Santiago Maldonado, se dijo que había estado semi sumergido en el río Chubut. El cuerpo del tatuador anarquista mostraba lesiones en el rostro y su familia reclamaba la realización de una serie de peritajes para determinar qué animal produjo esas heridas. El nuevo juez federal del caso, Fernando Calvete, autorizó esas pericias y sus resultados comenzaron a llegar. Según el médico veterinario Carlos Robles estableció que el cuerpo de Santiago “estuvo expuesto a los efectos de la fauna predadora y/o carroñera tanto en el ambiente acuático como en el terrestre”. Incluso se detectó la presencia de polen de una especie vegetal que no está presente en el lugar de desaparición y posterior hallazgo. En diálogo con Página/12, la abogada de la familia, Verónica Heredia, explicó que “la lesión más importante (falta de la oreja izquierda) se explicaría por una herida en vida que sangró, lo cual provocó que el carroñero ataque solamente en esa zona del cuerpo”.

A mediados de febrero, Sergio Maldonado, el mayor de los tres hermanos, viajó junto a Heredia a Olavarría porque la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) había sido elegida por el juzgado de Calvete para avanzar en este nuevo tramo. “A siete años y medio el nuevo juez convocó a la Unicen para realizar este peritaje, y es la primera vez que podemos ofrecer nuestro perito de parte, nos permitieron ampliar el informe de la palinóloga, que era de parte del Estado, y aclarar las contradicciones de la autopsia”, dijo a este diario en ese momento. Así se ponía en marcha el estudio para identificar la especie animal que podría haber provocado las lesiones constatadas durante la autopsia en el rostro de Santiago Andrés Maldonado.

Para la familia los resultados de la autopsia dejaron más dudas que certezas, y en la causa nunca se les había permitido esclarecerlas, hasta ahora. En ese sentido, el juez Calvete habilitó la realización de peritajes complementarios en base al listado de interrogantes solicitados por la querella que encabeza la abogada Heredia. Uno de ellos indica que “para el supuesto de que el cuerpo hubiera estado sumergido durante 78 días y se hubiera encontrado solo una lesión, explique científicamente las razones de que haya actuado solo un tipo de carroñero entre la diversidad existente en la zona y en una única oportunidad”.

“El cuerpo de SM (Santiago Maldonado) estuvo sumergido en algún cuerpo de agua natural (río o lago) por un período corto de tiempo, dando lugar a que predadores y/o carroñeros acuáticos, comieran la zona auricular, malar y maxilar del lado derecho de la cara, según surge del informe de autopsia y videos, pero no un tiempo suficiente para que la fauna carroñera ataque otras partes de la cara y las manos”, escribió Robles en la disidencia parcial que planteó al peritaje oficial, realizado por la Unicen. “El cuerpo de SM estuvo en tierra expuesto a la naturaleza, por un periodo corto de tiempo, dando lugar a que un predador mamífero, de tamaño medio, posiblemente zorro, mordiera el cadáver de SM en la zona frontal izquierda”, continuó en las conclusiones este profesional egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con una Maestría en Ciencias (M.Sc.) de la Universidad de Edimburgo, Escocia.

“Durante el tiempo que el cuerpo de SM estuvo en tierra, sus ropas captaron pólenes de diferentes especies, entre ellas de Ciprés de la Cordillera, que no está presente en el lugar de desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de SM y curiosamente no captaron el polen de Pinos, especie que esta presente y en abundancia en el lugar antedicho”, detalló Robles al referirse a la vera del río Chubut, curso de agua donde fue encontrado su cadáver, el 17 de agosto de 2017. “Ergo, cuando el cadáver de SM estuvo en tierra, ello no parece haber ocurrido en el lugar donde se encontró el cuerpo”, indicó el médico veterinario, perito de parte de la familia Maldonado. Esta afirmación coincide con lo primero que dijeron tanto los familiares como los integrantes de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, respecto a que Santiago fue sacado del territorio hacia la zona de Chile y a que su cuerpo sin vida fue plantado.

El rostro del joven, nacido en la localidad de 25 de Mayo, tenía una sola lesión de importancia. “En el caso de que el cadáver de SM hubiese estado sumergido la totalidad del tiempo que se indica en el informe de la autopsia -más de 53 días, más de 60 días, o más de 73 días- sería esperable encontrar un mayor número de lesiones al menos en diferentes zonas de la cara y en las manos que eran las partes del cuerpo que estaban descubiertas de ropa”, razonó el veterinario.

“Robles dice que la única explicación de que haya habido una sola lesión después de supuestamente 78 días en el agua sería una ‘falla de la naturaleza’, no hubo descomposición, los carroñeros no lo atacaron, es decir, no es plausible que haya fallado la naturaleza”, dijo la abogada Heredia. “La única explicación para que haya aparecido una sola lesión para él es que haya habido sangrado en vida, lo cual provocó que el carroñero haya atacado solamente esa parte”, completó. Heredia recordó que durante las 12 horas que duró la autopsia fue mencionada una lesión menor, en la frente, provocada por un canino carroñero terrestre.

En tanto, el peritaje oficial de la Unicen aportó respuestas más generales que, según Heredia, no contradicen ni desmienten las afirmaciones del trabajo de Robles. Ese informe fue acompañado por el perito de las defensas y resultó cuestionado por otra la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh). “Sus apreciaciones se limitaron a exponer eventuales dudas sin abastecer los puntos de pericia”, manifestaron los abogados Guillermo Torremare y Eduardo Tavani.

Estas medidas se suman a las nuevas evidencias, entre ellas la confirmación por parte de Leticia Povilauskas, licenciada en Geología y Palinología de la universidad de La Plata, quien ratificó en esta reciente etapa del vapuleado expediente su hallazgo de 2017 en el momento de la autopsia: en la ropa de Santiago aparecieron granos de polen que no podrían haber quedado adheridos bajo el agua desde el 1 de agosto de aquel año. Además, pertenecen a una especie que florece en septiembre.