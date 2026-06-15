SanCor ya tiene precio de venta: sus activos saldrán a licitación por más de USD 52 millones

La Justicia santafesina habilitó la venta de seis plantas industriales y el paquete de marcas de la histórica cooperativa láctea. Al menos seis empresas ya manifestaron interés en participar del proceso.

La histórica cooperativa láctea SanCor dio un nuevo paso en su proceso de quiebra. La Justicia de Santa Fe estableció una base de USD 52,1 millones para la venta de sus activos, que incluyen seis plantas industriales ubicadas en Santa Fe y Córdoba, además de su reconocido paquete de marcas.

La medida fue dispuesta tras la declaración de quiebra de la empresa, que arrastraba una profunda crisis financiera y una deuda superior a los USD 120 millones. El proceso se realizará mediante una licitación pública en la que ya existen al menos seis interesados en presentar ofertas.

La licitación contempla siete lotes. Los primeros seis corresponden a las plantas industriales, mientras que el séptimo agrupa los activos intangibles, encabezados por la marca SanCor y sus submarcas. Las instalaciones fueron valuadas en conjunto en USD 27,4 millones, mientras que las marcas alcanzan un valor de USD 24,7 millones.

Entre las plantas con mayor tasación figura la de Devoto, valuada en USD 7 millones, seguida por la de Gálvez con USD 5,5 millones. También forman parte del proceso las instalaciones de La Carlota, Balnearia, San Guillermo y Sunchales.

Según trascendió, entre los interesados aparecen empresas vinculadas al sector lácteo como Savencia (Milkaut), Adecoagro, Punta del Agua, Elcor (La Tonadita) y La Tarantela. También se menciona al empresario Gustavo Scaglione, propietario de medios de comunicación y con participación en distintos negocios a nivel nacional.

Los potenciales compradores podrán ofertar por activos individuales o por la totalidad de la compañía. Sin embargo, desde el entorno del proceso judicial señalaron que el objetivo principal es encontrar un oferente que adquiera el conjunto completo y garantice la continuidad operativa.

A pesar de la quiebra, la Justicia autorizó que la empresa continúe funcionando para preservar las fuentes laborales de los 914 trabajadores que aún dependen de la cooperativa. La continuidad productiva también busca proteger a proveedores y acreedores vinculados a la actividad de la firma.

De esta manera, SanCor enfrenta una instancia decisiva que definirá el futuro de una de las marcas más emblemáticas de la industria láctea argentina.