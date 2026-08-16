San Martín y Sarmiento, frente a frente en 1846: el encuentro histórico que llega a la pantalla con inteligencia artificial

En 1846, en una casa de Grand Bourg, Francia, dos hombres separados por una generación se encontraron para hablar de la Argentina, la independencia y el futuro de América. San Martín, el Libertador. Sarmiento, el hombre que todavía buscaba su lugar en la historia.

La historia argentina guarda encuentros que, pese a su enorme valor simbólico, permanecieron durante años lejos de los grandes relatos. Uno de ellos ocurrió el 24 de mayo de 1846, cuando Domingo Faustino Sarmiento llegó hasta Grand Bourg, Francia, para conocer personalmente al general José de San Martín.

El encuentro está documentado por los propios escritos de Sarmiento. Durante su viaje por Europa, el sanjuanino visitó al Libertador en su residencia y permaneció junto a él durante prácticamente todo un día. En una carta enviada meses después a Antonino Aberastain, Sarmiento describió la experiencia como uno de los momentos más importantes de su vida.

Ahora, ese episodio histórico será llevado a la pantalla mediante una producción audiovisual realizada con inteligencia artificial, que recreará el encuentro entre ambos protagonistas y permitirá recuperar visualmente aquel diálogo ocurrido en Francia.

La propuesta, titulada “El Libertador”, pondrá frente a frente a dos hombres de generaciones diferentes: San Martín, ya retirado de la vida militar y viviendo en Europa, y Sarmiento, un joven escritor y político que recorría el continente en busca de nuevas ideas.

El encuentro tuvo además una particularidad: Sarmiento no llegó a Grand Bourg como un desconocido absoluto. Desde años antes había demostrado una profunda admiración por San Martín. En 1841 había publicado en Chile uno de sus primeros artículos periodísticos, dedicado a la batalla de Chacabuco y a la actuación del Libertador.

Durante aquella jornada de 1846, la conversación abordó distintos episodios de la campaña independentista. Las referencias de Sarmiento permiten reconstruir el impacto que tuvo escuchar directamente al protagonista de aquellas campañas. También aparecen referencias a Simón Bolívar y a la histórica entrevista de Guayaquil.

Años después, Sarmiento continuó reivindicando la figura de San Martín y escribió su “Biografía del General San Martín”, publicada en 1857 dentro de la primera Galería de Celebridades Argentinas.

La recreación audiovisual buscará trasladar al espectador a aquella residencia de Grand Bourg, con una reconstrucción de época que permitirá mostrar a San Martín en los últimos años de su vida y a Sarmiento frente al hombre que había encabezado el Cruce de los Andes y las campañas libertadoras de Chile y Perú.

Para la producción se prevé además la utilización de voces de reconocidos actores argentinos, entre ellas las de Arturo Puig y Juan…, para dar vida a los protagonistas.

El proyecto propone así recuperar un episodio real de la historia nacional y combinar documentación histórica, recreación cinematográfica e inteligencia artificial para acercar al público una conversación que tuvo lugar hace 180 años.

San Martín y Sarmiento realmente estuvieron frente a frente. La tecnología permitirá ahora reconstruir aquella escena para una nueva generación.